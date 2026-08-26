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凱基銀行推出「集團資產總覽」新功能上線 助客戶掌握財務全貌

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基銀行推出「集團資產總覽」新功能上線，打造一站式金融服務體驗，協助客戶掌握財務全貌。凱基銀行／提供
凱基銀行推出「集團資產總覽」新功能上線，打造一站式金融服務體驗，協助客戶掌握財務全貌。凱基銀行／提供

凱基銀行26日宣布網路銀行與行動銀行APP推出「集團資產總覽」全新功能正式上線，客戶完成資料共享同意後，即可透過凱基銀行網路、行動銀行APP掌握客戶在集團包含凱基銀行、凱基證券、凱基人壽的整體資產概況。凱基銀行全新「集團資產總覽」功能整合資產總額、負債總額與淨繳保費等重點資訊，協助客戶快速掌握資金配置與財務結構，讓日常帳務查詢從單一公司帳戶檢視，進一步提升為更完整的集團資產總覽。

凱基銀行表示，隨著金融服務場景及理財工具皆日益多元，客戶的存款、投資、保障與負債資訊經常分散於不同平台。凱基銀行以客戶財務管理需求為核心，結合個人行動理專概念，整合金控集團旗下證券與人壽等資訊，提供客戶在所熟悉網路、行動銀行的數位平台，能一目了然自身財務全貌，也讓網行銀從交易通路延伸為日常財務管理入口，打造「ONE KGI」一站式金融服務體驗。

凱基銀行全新「集團資產總覽」功能以清楚分類與圖像化介面呈現，完成登入後，客戶可分別從行動銀行APP的「帳務總覽」及網路銀行的「功能總覽」中看到此功能，並可依需求查看資產總額、負債總額與淨繳保費。資產總額可協助客戶掌握存款帳戶、投資與保單價值等分布；負債總額可協助客戶了解整體負債情形；淨繳保費則讓客戶更清楚檢視保費狀態。透過資訊彙整與視覺化呈現，客戶能更快掌握財務全貌，作為資金運用、投資配置與保障安排的參考。

此外，凱基銀行同步推出「證券專區」，讓與凱基證券往來的客戶可直接透過網路銀行及行動銀行APP查看台股庫存、持股明細與定期定額約定資訊。其中，台股庫存採用凱基銀行原生介面呈現，讓客戶能更直覺掌握投資概況。此外，客戶可直接於行動銀行APP完成凱基證券的台股定期定額申購，相關持股將存放於凱基證券帳戶，如需更多證券服務，也可一鍵連結至凱基證券APP，享受更順暢的數位投資體驗。

凱基銀行未來將持續以客戶需求為中心，深化網路銀行與行動銀行服務體驗，協助客戶全面掌握帳務管理、投資理財與保障規劃，打造兼具便利性、整合性與信任感的數位金融服務。

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