渣打台北公益馬拉松這天開跑 號召2.6萬跑者連結國際實現公益

2027 渣打台北公益馬拉松26日舉辦啟動記者會，宣布賽事將於2027年 1 月 10 日熱血登場，預計吸引超過 2.6 萬名跑者一起跑更遠。渣打銀行長年冠名贊助渣打台北公益馬拉松，將路跑賽事與公益行動結合，讓每一步都成為推動社會共好的力量。隨著開放報名，渣打銀行也將於 8 月 28 日至 30 日於台北市東區地下街第二廣場舉辦系列活動，透過主題內容與互動體驗，讓民眾深入認識橫跨全球十大城市的渣打馬拉松生態圈，以及與公益緊密相連的核心精神。

台北市政府體育局副局長湯皓宇26日親自出席報名啟動記者會。他表示，渣打銀行不僅長期贊助馬拉松，渣打台北公益馬拉松更是年度的首場大型賽事，除了致力透過體育活動號召社會對公益的重視，同時也以國際性銀行的優勢，擴大全民參與體育活動風氣，與全球各地的城市馬拉松齊名。

渣打銀行總經理游天立也將以身作則再度踏上賽道，持續挑戰自我之餘，也邀請更多跑者加入，為健康、公益而跑。游天立表示，「台北是渣打集團全球十大城市路跑的第一站，明年 1 月 10 日，不僅為全球賽事揭開序幕，也象徵台灣連結國際的重要平台。自 2013 年以來，渣打台北公益馬拉松累計吸引超過 30 萬人參與盛事，是台灣最具規模與國際參與度的賽事。我們希望透過跑步，連結更多關心社會的力量。對跑者而言，每一步不只是超越自我，更是在用行動支持公益，陪伴更多人跑向更美好的未來。」

自 2013 年起，渣打銀行透過渣打台北公益馬拉松、民眾捐款、各式募款活動，並結合渣打基金會資金，累積投入逾新台幣 1 億 4,425 萬元支持渣打公益計畫，即便中途曾因疫情因素停辦兩屆，但長期投入青年就業、女性創業及視障者培力的承諾從未中斷，持續將跑步所創造的公益影響力延伸至更多需要支持的角落。

為擴大參與範圍，邀請大眾以實際行動支持公益，渣打銀行隨著賽事開放報名，也同步推出面向跑者與大眾的公益捐款抽獎活動，即日起至 10 月 30 日止，凡捐款「渣打公益計畫」滿新台幣 500 元以上，不論跑者透過報名捐款，或民眾透過一般捐款管道參與捐款，皆有機會獲得 2027 渣打馬拉松限量款運動外套。不論在不在賽道上，一起攜手公益團體跑更遠！

渣打台北公益馬拉松本屆推出主題式跑者體驗營，攜手 New Balance Run Club（NBRC）專業團隊資源，依照女性及新手跑者等不同族群規劃專屬課程，鼓勵民眾培養長期運動習慣，並拓展不同族群參與路跑活動的熱情，啟動人生的第一場馬拉松。