自主都更大利多 台灣金聯開辦全案管理及墊付前期資金

自主都更常卡在前期資金與專業整合，台灣金聯26日宣布開辦「自主都更全案管理」業務，並首創提供前期資金墊付，協助地主從前期規劃、融資、信託到營建管理一條龍推動，降低自主更新門檻。

台灣金聯董事長宮文萍表示，全台平均屋齡已達34.1年，30年以上住宅占59%、約550萬戶，但2019年至今年5月底核定566件都更案中，與建商合建達534件、占94%，自主都更僅32件、占6%。主因地主往往缺乏專業、資金與整合能力，也擔心自行推動風險過高。

此次最大突破是由台灣金聯協助墊付銀行融資到位前的必要費用。宮文萍指出，一般都更案前期資金初估約在3000萬元內，墊付並未設固定上限；以台灣金聯資本額105億元、資產規模約250億元來看，有能力支應。全案管理服務費初步規劃約為更新後價值的4%至5%，採分階段收取。

台灣金聯初期鎖定依法成立更新會、基地範圍人數及面積同意比均超過50%的案件，提供專業諮詢、財務試算、政府補助申請、銀行融資與信託及專案管理等服務，並僅收服務費、不參與房地分配。若部分地主無意願出資，也保留由台灣金聯轉為出資合建的「換軌」機制。

宮文萍說，目前已有包括台北市等數件自主都更案洽談，其中高雄鼓山河濱商城與台北各有一案簽署MOU。高雄案基地約2530坪，若正式簽約，規劃興建3棟地上24層大樓，總銷初估約130億元，成為台灣金聯推動新業務的指標案例。