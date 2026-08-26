大型金控持續加碼台中！國泰人壽開發案動工 台中高鐵特區迎資本紅利

國泰金控（2882）旗下國泰人壽正式啟動台中烏日高鐵特區大型開發案，第一階段地工工程斥資6.05億元，未來將興建地上17層、地下3層的複合式商業大樓，規劃導入商場、辦公室及資訊機房等用途，整體投資規模上看數十億元，預計2031年底完工。

城市重劃趨勢智庫分析，這項投資真正值得關注的，不只是大型金控再度加碼台中，而是資金正從傳統城市核心進一步延伸至高鐵門戶。當商業、辦公與就業機能開始進駐，也將進一步提升周邊住宅需求與土地開發價值。

國泰人壽早在2023年10月，就以約33.05億元向台中市政府標下烏日區新站南段2-1地號土地，基地面積約5,899坪，換算土地取得成本每坪約56萬元。

歷經近三年規劃，如今正式進入實質開發階段。第一階段工程金額6.05億元，主要進行土方開挖、擋土柱及地下基礎等工程，預計2028年第1季完成；後續將接續主體工程發包，整體建築預計2031年底完工。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛指出，從33億元取得土地，再投入數十億元進行開發，這不是短期土地交易，而是一筆跨越近十年的長期資產布局。

對壽險資金而言，不動產投資追求的是長期租金收益、穩定現金流與資產增值。大型壽險資金願意長期布局，也反映其對台中高鐵門戶未來人口、產業與商業發展的判斷。

烏日最大的優勢，是它服務的市場從來不只烏日本身，而是整個中台灣。高鐵台中站年進出旅運量約2,700萬人次，僅次於台北站，是全台第二大高鐵門戶。龐大人流背後，代表的是中彰投龐大的居住、就業、消費與商務需求。

高鐵向北串聯新竹、台北，向南連結台南、高雄；新烏日台鐵站與捷運綠線則進一步深入台中市區，形成高鐵、台鐵、捷運三鐵匯聚的中台灣交通核心。

因此，烏日高鐵特區的土地與住宅價值，不能只用烏日行政區人口來衡量，而應該從每年約2,700萬人次的旅運規模，以及整個中彰投生活圈的商務、就業與居住需求重新評估。

「人流，就是商業最重要的基礎之一。」柯昇沛表示，當一年數千萬人次經過同一個交通門戶，商場、飯店、辦公室、企業服務與住宅等需求，就有機會沿著交通節點逐步聚集。這也是大型資本開始進場的重要原因。

全球城市發展經驗顯示，高鐵與大型軌道建設真正創造的價值，不只是縮短交通時間，而是重新改變人口、企業與資本的移動方向。

東京品川、大阪梅田等大型軌道節點，都逐步從交通轉運站，發展成結合商辦、飯店、購物、住宅與企業總部的複合城市中心。

這背後有一條很清楚的城市發展路徑：交通帶來人流，人流帶來商業，商業創造就業，就業最後形成住宅需求。台中高鐵特區也正在朝這個方向發展。

當高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，再加上國道及主要幹道串聯，烏日已不只是「到台中轉車的地方」，而是具備發展成為中台灣商業與生活門戶的條件。

大型商用不動產開發對區域最大的影響之一，就是重新建立住宅市場的需求基礎。

過去高鐵特區住宅價值主要來自交通便利與新興重劃區環境；但當商場、辦公室、資訊機房及企業機構陸續進駐後，區域將從單純的「通勤型住宅市場」，逐步增加「就業型住宅市場」的條件。

這兩者最大的不同，在於住宅需求不再只依靠外部人口移入，而是區域本身開始創造工作、消費與生活需求。

辦公人口增加，可以帶動餐飲、零售及服務業；商業機能成熟，提高生活便利性；就業機會增加，又會進一步提升周邊住宅的自住與租賃需求。

對建商而言，住宅產品的價值也因此從過去單純強調「高鐵宅」、「三鐵共構」，進一步升級成「交通＋就業＋商業＋生活」的完整城市機能。這才是住宅價值能否長期支撐的關鍵。

柯昇沛指出，許多新興重劃區發展初期，都會面臨住宅供給跑在商業與就業機能之前的問題。居民白天前往市中心工作，晚上才回到住宅區，容易形成典型的「睡城」。

真正成熟的新城市中心，則必須逐步走向職住平衡。當辦公、商業、飯店、企業服務與大型機構陸續進駐，白天人口開始增加，區域消費力也會隨之提升，住宅市場才能從單純的價格題材，轉變成真正由生活與就業需求支撐。

因此，國泰人壽此次大型複合開發對烏日的意義，不只是增加一棟17層商業大樓，而是補上高鐵特區長期發展非常重要的一塊拼圖——商業與就業。

過去市場談烏日，最常討論的是高鐵、捷運與交通便利性；但下一階段真正影響住宅與土地價值的，是有多少大型資本願意把企業、商業與就業真正帶進來。

國泰人壽從33億元取得土地，到數十億元投入開發，就是一個重要訊號。因為大型商業投資與住宅開發其實是一體兩面。

商業投資增加工作機會，住宅承接就業人口的居住需求；人口增加又反過來支撐商場、餐飲與生活服務業，最後形成區域發展的正向循環。

柯昇沛表示，2,700萬人次帶來人流，三鐵共構擴大生活圈，大型資本再把人流轉化為消費、商業與就業。當這三個條件同時出現，高鐵特區的住宅價值就不再只是建立在交通題材，而開始建立在真正的城市機能之上。

烏日進入「軌道經濟2.0」！柯昇沛說，台灣高鐵通車近20年後，高鐵沿線城市也正在從第一階段的「交通紅利」，進入第二階段的「資本紅利」。

第一階段，高鐵改變的是時間距離。台北、新竹、台中、台南與高雄之間的移動時間大幅縮短，帶動車站周邊住宅、土地與人口成長。

第二階段，高鐵改變的則是資本配置。當人口與交通流量累積到一定程度，商場、飯店、辦公室、企業總部與大型機構開始沿著交通節點布局，高鐵站周邊也從住宅市場，進一步升級成為複合型城市資產市場。這正是「軌道經濟2.0」。

而擁有約2,700萬人次年旅運量、全台第二大高鐵門戶地位的台中（2812）站，更具備承接中台灣下一波商業與住宅發展的條件。

「大型金控進場，區域價值開始兌現。」城市重劃趨勢智庫指出，房地產市場真正值得觀察的，往往不是建設宣布的那一天，而是大型資本真正把錢投入的那一天。

從2023年國泰人壽斥資33億元取得近5,900坪土地，到2026年正式啟動工程，再到2031年數十億元大型複合開發完成，背後是一條清楚的資本軌跡。

先有交通建設，再有人流；有人流之後形成商業；商業與企業進場創造就業；最後，就業與生活機能再回頭支撐住宅需求與土地價值。

當大型金控持續加碼，市場看的已經不只是高鐵一天載多少人，而是每年2,700萬人次所代表的龐大城市經濟。

從「三鐵共構」到「大型資本進場」，再從「交通門戶」走向「職住平衡」，烏日高鐵特區正在進入下一階段的城市轉型。柯昇沛說，大型資本帶來的不只是資本紅利，也正在把台灣第二大高鐵門戶的人流紅利，逐步轉化為烏日下一波商業、住宅與土地開發的新價值。

國泰人壽啟動烏日高鐵特區大型開發案，規劃導入商場、辦公室及資訊機房等用途。記者宋健生/攝影