美經濟數據疲軟牽動日圓走勢 日銀9月升息成焦點

永豐金總經理朱士廷昨（25）日表示，資金動能將是觀察台股能否再攻高的關鍵，目前外資8月以來已回補台股2,445億元，但內資動向仍待觀察，若9、10月壽險、投信等內資持續進場，台股才有望累積下一波上攻動能。

2026-08-26 01:09