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美經濟數據疲軟牽動日圓走勢 日銀9月升息成焦點
近期匯市聚焦美國總經表現與通膨數據，美元因美債殖利率下滑而走弱，連帶影響日圓兌美元走勢，使得日圓回升至159左右。國銀分析，美國7月新屋銷售月減10.5%，8月消費者信心指數回落至89.4，顯示內需動能轉弱，預期美元指數短期內仍偏弱震盪，市場正屏息以待即將公布的個人消費支出（PCE）通膨數據，以及日本銀行進一步的政策動向。
觀察日圓表現，上週日圓兌美元在158至159區間震盪，目前仍在159左右。國銀分析指出，日本7月出口年增23.2%創下新高，核心CPI升至1.8%，通膨增速有望支持日本銀行於9月升息，對日圓形成一定支撐。
不過，由於美國8月綜合PMI創四年新高，反映經濟仍具韌性，加上匯價目前在年線158.3與月線159.4之間盤整，短期內日圓預估仍在160以下區間震盪，待日銀政策動向與美國經濟數據出爐後，才有機會打破盤整格局。
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