快訊

全教產批「學生零拒絕、資源零到位」特殊生鑑定空窗期風險全由教師扛

8月27日中元普度命理師曝12大禁忌 別報真實姓名跟住址

影／東琉線渡輪擱淺上百人待救 相關單位緊急救援

聽新聞
0:00 / 0:00

美經濟數據疲軟牽動日圓走勢 日銀9月升息成焦點

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

近期匯市聚焦美國總經表現與通膨數據，美元因美債殖利率下滑而走弱，連帶影響日圓兌美元走勢，使得日圓回升至159左右。國銀分析，美國7月新屋銷售月減10.5%，8月消費者信心指數回落至89.4，顯示內需動能轉弱，預期美元指數短期內仍偏弱震盪，市場正屏息以待即將公布的個人消費支出（PCE）通膨數據，以及日本銀行進一步的政策動向。

觀察日圓表現，上週日圓兌美元在158至159區間震盪，目前仍在159左右。國銀分析指出，日本7月出口年增23.2%創下新高，核心CPI升至1.8%，通膨增速有望支持日本銀行於9月升息，對日圓形成一定支撐。

不過，由於美國8月綜合PMI創四年新高，反映經濟仍具韌性，加上匯價目前在年線158.3與月線159.4之間盤整，短期內日圓預估仍在160以下區間震盪，待日銀政策動向與美國經濟數據出爐後，才有機會打破盤整格局。

日圓 日銀 升息

延伸閱讀

永豐金黃蔭基：日圓兌新台幣低於0.2都是好買點

國銀搶推日圓優利定存

黃金商品有料 法人喊進

比特幣單周飆漲逾2成 重返牛市了嗎？

相關新聞

永豐金看台股…資金動能是關鍵

永豐金總經理朱士廷昨（25）日表示，資金動能將是觀察台股能否再攻高的關鍵，目前外資8月以來已回補台股2,445億元，但內資動向仍待觀察，若9、10月壽險、投信等內資持續進場，台股才有望累積下一波上攻動能。

美元保單 買氣強強滾

外幣保單熱，全年可望挑戰5,000億元大關、改寫五年新高紀錄。據金管會統計，上半年新契約保費達2,865.92億元、年增43%，其中美元保單年增44%、澳幣反減44%，美元資產磁吸效應浮現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。