LINE Pay 攜手OLIVE YOUNG 深化跨境合作 正式開放官網線上跨境支付

本土行動支付龍頭LINE Pay（7722）深化與OLIVE YOUNG的合作，今年上半年開放韓國實體門市使用LINE Pay後，更進一步將支付場景延伸至線上購物，今（26）日宣布8月下旬起正式支援OLIVE YOUNG Global官方網站線上購物。消費者即使身在台灣，也能以LINE Pay快速完成消費結帳，享受更便利、流暢的跨境支付體驗。

到韓國旅遊，OLIVE YOUNG已成為許多台灣旅客行程中必逛的人氣購物通路，是台灣網友「必逛神店」，從韓系保養、彩妝、醫美修護，到零食、甜點及日用品等，各式熱門商品都能一次買齊。官方網站線上購物正式開通，LINE Pay與OLIVE YOUNG攜手推出兩波限時優惠，消費者不論是在韓國旅遊於實體門市購物，或在台進行線上補貨，享有LINE Pay便利跨境消費體驗與有感回饋。