快訊

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

影／新店捷運總站前公車左轉釀禍 行人腦出血昏迷、女乘客胸部挫傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

金價4700美元關卡前震盪 後市仍看多

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國際金價在每英兩4,700美元大關前高檔震盪。黃金26日盤中一度升至4,670.86美元，隨後漲多拉回，但仍守在4,600美元之上。相較前一日盤中最高4,696美元，已幾乎叩關4,700美元，金價持續徘徊近三個月高檔。

黃金這波反彈速度相當快，短短五個交易日一度大漲約7%，若與7月底、8月初一度逼近4,000美元相比，目前已強彈逾600美元、漲幅超過15%，多頭氣勢明顯升溫。

近期金價強勢走高，主要受到美國財政與債務疑慮升溫帶動。美國財政部擴大10年期及30年期公債回購規模，引發市場重新關注美國債務、借貸成本及美元走弱風險，「貨幣貶值交易」再度升溫，加上美伊局勢仍存在不確定性，持續支撐黃金避險需求。

市場看多聲浪也升高。法盛最新將2026年底金價目標由4,600美元上調至5,000美元，認為美國政府債務快速膨脹及美元信用疑慮將支撐金價。不過，短線金價快速上漲後，4,700美元已成為重要心理關卡，若能有效突破並站穩，市場焦點將進一步轉向4,800美元乃至5,000美元；反之，也須留意高檔獲利了結帶來的震盪。

金價 黃金 債務

延伸閱讀

金價漲勢加速！盤中逼近4,700美元 下一關市場瞄準「這價位」

黃金ETF績效放光芒 三檔擠進單日指數商品漲幅五強

美國財政部意外干預債市效應 比特幣、黃金漲勢再起

美國財政與伊朗風險升溫 金價衝三個月高、油價止跌反彈

相關新聞

永豐金看台股…資金動能是關鍵

永豐金總經理朱士廷昨（25）日表示，資金動能將是觀察台股能否再攻高的關鍵，目前外資8月以來已回補台股2,445億元，但內資動向仍待觀察，若9、10月壽險、投信等內資持續進場，台股才有望累積下一波上攻動能。

美元保單 買氣強強滾

外幣保單熱，全年可望挑戰5,000億元大關、改寫五年新高紀錄。據金管會統計，上半年新契約保費達2,865.92億元、年增43%，其中美元保單年增44%、澳幣反減44%，美元資產磁吸效應浮現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。