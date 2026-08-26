金價4700美元關卡前震盪 後市仍看多

國際金價在每英兩4,700美元大關前高檔震盪。黃金26日盤中一度升至4,670.86美元，隨後漲多拉回，但仍守在4,600美元之上。相較前一日盤中最高4,696美元，已幾乎叩關4,700美元，金價持續徘徊近三個月高檔。

黃金這波反彈速度相當快，短短五個交易日一度大漲約7%，若與7月底、8月初一度逼近4,000美元相比，目前已強彈逾600美元、漲幅超過15%，多頭氣勢明顯升溫。

近期金價強勢走高，主要受到美國財政與債務疑慮升溫帶動。美國財政部擴大10年期及30年期公債回購規模，引發市場重新關注美國債務、借貸成本及美元走弱風險，「貨幣貶值交易」再度升溫，加上美伊局勢仍存在不確定性，持續支撐黃金避險需求。

市場看多聲浪也升高。法盛最新將2026年底金價目標由4,600美元上調至5,000美元，認為美國政府債務快速膨脹及美元信用疑慮將支撐金價。不過，短線金價快速上漲後，4,700美元已成為重要心理關卡，若能有效突破並站穩，市場焦點將進一步轉向4,800美元乃至5,000美元；反之，也須留意高檔獲利了結帶來的震盪。