證交所持續推動2026年地球特攻隊 永續宣導「居家整聊室」

臺灣證券交易所持續推動2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動！秉持「一地球、二倡議、三宣導、四行動」架構，將永續理念落實於企業文化與日常。近日證交所舉辦「三場宣導」系列之一的「居家整聊室」講座，從生活整理與空間管理切入，引導同仁重新檢視環境，透過簡單易行的方法減少無形負擔，建立有序且珍視資源的生活習慣。

現代生活節奏快速，居家與辦公環境容易隨著物品累積而逐漸變得雜亂。尋找物品所耗費的時間、重複購買已有物品，以及面對大量物件時產生的選擇壓力，都無形中成為日常生活中的隱性負擔。本次講座從「整理」出發，重新思考物品與空間之間的關係，讓同仁理解整理不只是收納技巧，更與生活效率、心理狀態及資源使用息息相關。

這次活動邀請專業整聊講師，透過「五步驟改變生活」的系統化方法，從日常物品與空間管理出發，帶領同仁思考「留下什麼、捨去什麼、如何整理」，並將技巧延伸至工作場域。課程聚焦「打造高效率工作環境」，分享辦公桌整理的實用技巧，協助改善空間，提升物品使用效率與環境舒適度。

講座從「減少不必要物品」與「重新看待既有資源」切入，引導同仁反思日常消費與物品使用習慣。透過整理過程重新盤點手邊物品，降低因遺忘、重複購買或過度囤積造成的資源浪費，讓具體整理行動與減廢、資源珍惜等永續概念緊密連結。

證交所強調，永續不只是宏大願景，更是日常選擇的實踐。這次講座不僅是響應 SDGs12（責任消費及生產），更透過「居家整聊室」將永續議題延伸至熟悉的生活空間，從整理一個抽屜或櫃子開始，讓同仁在生活中實踐改變。「地球特攻隊」永續列車將持續前行，由內而外厚植企業綠色量能，與社會齊心勾勒更永續的新藍圖。