震盪局勢的四大「贏家密碼」 Yahoo 股市公布2026投資行為大調查

在 AI 與科技龍頭股的帶動下，台股持續於高檔震盪，高股價與高波動交織的市場環境，不斷驅動投資人重新審視資產配置與風險管理。Yahoo股市26日公布 2026 年台灣投資人行為大調查，針對台灣超過五千名 18 歲以上的網路使用者，深入剖析投資行為與策略的變化。調查顯示，在震盪局勢下，四大贏家密碼正成為投資人應對市場的布局方向：AI 為核心戰略思維、主動鑽研增加底氣、打造多樣化資產護城河，以及收息與成長雙引擎 ETF 策略。

根據 Yahoo 股市 2026台灣投資人行為大調查，國人投資股票與ETF的比例雙雙創下新高，股票投資參與率從61% 躍升至76%，ETF 投資率亦由40%大幅上揚至56%；其中，30歲以下受訪者進場速度更為顯著，股票與ETF投資比例分別達75%及67%，反映全民理財動能持續升溫。調查同時顯示，逾七成受訪者過去一年透過股市實現資產增長，其中約有三成達成超額報酬。

隨著AI相關投資標的成為國人資產配置的主流選項，調查也發現，近七成受訪者已將AI相關金融商品納入投資組合；其中30歲以下年輕世代比例更高達75%，高資產族群則達86%。

在震盪局勢中，調查進一步歸納出穩健應對市場的四大贏家密碼：密碼一：AI為核心戰略思維在投資 AI 商品的受訪者中，將半數以上資金投注於AI標的者，有41%實現資產大幅成長或翻倍；反之，僅投放 10%以下資金的保守觀望者，有65%獲利持平或僅小幅成長，顯示資金配置與投資成果之間存在明顯關聯。

密碼二：主動鑽研增加底氣

願意深入研究、主動了解AI產業生態的投資人，48%獲利達到大幅或翻倍成長，顯示對產業的理解程度與投資成果呈正向關係。

密碼三：多樣化配置打造資產護城河

獲利翻倍者採取多元配置，以台股現貨63%與含AI權值股ETF59%為雙核心，並搭配AI主題型ETF（35%）、科技主題基金（29%）及美股 AI 商品（12%），透過多元商品類型分散投資風險。

密碼四：兼具動態成長的 ETF 攻防策略

ETF配置呈現攻守兼備特性，高股息 ETF（62%）、市值型 ETF（58%）與主動式 ETF（58%）各獲青睞；產業主題型（35%）、債券型（18%）與海外 ETF（12%）亦同樣納入布局，靈活因應高檔震盪。

展望 2026 年 AI 投資前景，近九成受訪者樂觀以對。AI不僅成為熱門投資標的，更逐漸成為新世代投資者輔助決策的重要工具。根據調查，已有四成受訪者使用AI輔助投資，30歲以下更達六成；主要應用於分析篩選投資標的（52%）、整理財報摘要（50%）及評估投資配置（47%），另有30%用於市場情緒分析、29%用於解讀新聞及法說會內容。

調查也揭露投資人面對AI建議時的反應：當AI建議與自身判斷相左時，有七成受訪者表示會小幅跟進並持續觀望，近三成則優先相信自己的判斷，僅2%完全遵循AI建議。數據顯示，多數投資人並不盲從，而是採取審慎的人機協作模式。