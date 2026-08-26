跨國股票型基金 7月定期定額亮眼

2026年以來全球股市多空訊息交錯，市場波動加大，投資人也更重視分散進場時點與建立投資紀律，定期定額也成為投資人參與股市中長期成長機會的方式之一。根據投信投顧公會最新統計，2026年7月跨國投資股票型基金定期定額扣款金額前五大中，統一投信即占三檔，又以統一全球新科技基金最受投資人青睞，以單月扣款金額1.86億元位居同類型冠軍。

7月以來全球股市紛紛拉回修正，美股費半指數下挫20.6%，日、韓、台等亞洲主要股市單月亦隨科技股賣壓升溫而震盪走跌。但在AI革命推升產業前景長線向上的背景下，投資人透過定期定額逢低布局的意願反而升溫。根據投信投顧公會資料顯示， 7月整體跨國投資股票型基金定期定額總扣款合計金額高達17.30億元，相比6月的15.93億元，增幅高達8.58%。

個別基金方面，7月扣款金額排行前五大的跨國投資股票型基金中，統一投信即有三檔入列，包含：統一全球新科技基金1.86億元、統一強漢基金0.69億元、統一新亞洲科技能源基金0.64億元，扣款金額均較前一個月呈現正成長，展現投資人對統一投信多元投資策略與產品布局的高度認同。

其中，統一全球新科技基金7月定期定額總扣款金額，不僅位居跨國投資股票型基金之冠，扣款筆數25,448筆亦為同類型第一。亦顯示投資人肯定統一全球新科技基金以全球視野及主動選股策略，掌握AI、半導體、雲端服務與科技創新趨勢所帶來的成長機會。

展望後市，統一投信表示，美國就業與通膨數據逐步降溫，市場對聯準會緊縮貨幣政策的預期轉趨保守，有助風險偏好回升及科技成長股評價。儘管地緣政治與油價仍可能干擾短期情緒，但企業獲利維持韌性，雲端服務供應商持續擴大資本支出，AI需求亦由晶片與資料中心延伸至軟體、資安等應用，具基本面與成長能見度的科技企業，仍具中長期投資價值。