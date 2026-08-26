外銀首推 滙豐銀「臨櫃大額交易指定聯絡人」上線

滙豐(台灣)銀行率外銀之先，近期推出「臨櫃大額交易指定聯絡人服務」，當客戶在臨櫃辦理一定金額之匯款、提領現金或定存提前解約等交易後，銀行將以簡訊主動通知客戶預先指定的防詐聯絡人，透過可信任的第二道即時提醒，讓客戶及早辨識可疑情況，降低受詐風險。

滙豐(台灣)國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：「為打造讓客戶安心的金融環境，滙豐持續投入資源，結合AI及大數據推出監測系統、完善流程控管，透過教育訓練提升同仁專業判斷，並積極投入一般民眾的金融防詐宣導，盼能透過全方位的努力，實現金管會提出的『信任金融』願景。」

繼2025年推出業界首創的「環球智能防詐網」後，滙豐也在今年成為第一個推出「臨櫃大額交易指定聯絡人」服務的外商銀行。客戶可和自己信任的二等親內血親或配偶，一同攜帶身分證件，至滙豐全台營業單位提出申請，設定完成後，該客戶名下帳戶臨櫃辦理單筆達一定金額之匯出至非本人帳戶、大額提現、定存提早解約，滙豐將於交易完成後，寄送簡訊通知，讓客戶與指定聯絡人對重要資金異動即時提高警覺、及早辨識可疑情況，降低受詐風險，在關鍵時刻獲得更周全的防護與關懷。

此外，隨著數位偽冒與新型態詐騙手法的盛行，為及時防堵可疑交易，滙豐亦透過風險交易確認的數位流程，讓持卡人可透過HSBC Card+ App進行交易確認、自助解卡以及掛失換卡等功能，全方位即時守護刷卡安全。2026年7月更進一步推出信用卡權益查詢功能，提供包含機場接送、貴賓室權益次數查詢與預約，在提升便利性的同時，也讓客戶清楚掌握自身權益，帶來無時差、零斷點的使用體驗。