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新台幣早盤震盪 美元指數回落
新台幣匯價今早以31.83開盤，小升3.8分，開盤不到1個半小時內，呈現「開升走貶再走升」，高低震盪區間在31.83~31.887元間。
匯銀指出，美國8月消費者信心指數 89.4，創1月以來新低，預期、前值皆為90.2，民眾對未來企業景氣、就業與收入前景更加悲觀。美國8月新屋銷售年減6.3%，經季節調整後年率降至60.7萬戶，與2016年水準相近。
此外，美國對伊朗制裁力度低於預期，中東情勢緩和，美債殖利率回落，美元指數則隨美債殖利率同步走低，美元指數早盤在98.9附近震盪整理。
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