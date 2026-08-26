比特幣單周飆漲逾2成 重返牛市了嗎？

受到大型企業與資產管理公司增持比特幣支撐，現貨ETF過去一周淨流入達26億美元，加上美國財政部將長年期公債回購上限提高一倍，促使比特幣25日漲破8萬美元，單周漲幅超過2成，市場關注這波行情是否意味新一輪牛市啟動。專家分析，這波反彈主要受到政策消息及市場部位重新調整二因素推動，不過目前仍不宜直接判定為牛市確立，後續仍須觀察美債殖利率、美元及ETF資金流向。

針對近日比特幣上漲走勢，HOYA BIT創辦人彭云嫻分析，核心動能主要來自政策端釋放的流動性訊號及市場部位重新調整。美國財政部擴大長天期公債回購，雖不代表聯準會重啟全面性量化寬鬆（QE），但反映美國開始正視長天期利率偏高及債市流動性問題。若後續引發長債殖利率回落與美元走弱，將對流動性敏感的比特幣形成有力支撐。

除了總經政策，推升行情的兩大推力分別為機構資金回流及空頭回補。近期美國現貨比特幣ETF資金流入轉強，根據數據顯示，8月17日到24日期間，比特幣現貨ETF每日呈現淨流入，其中，19日資金淨流入達5.17億美元、20日達6.06億美元、21日和24日也分別有3.07億和3.37億美元以上，顯示買盤具備機構重新配置的底氣；同時，先前累積龐大空頭部位在價格突破關鍵區間後被迫回補，進一步加速了漲勢。

對於後續走勢，彭云嫻認為，可分短、中、長期觀察，短期關鍵在資金流向，包括美債殖利率、美元指數、聯準會政策訊號、ETF資金流向及衍生品槓桿程度，將決定未來幾周行情是延續攻勢或先行修正；中期則須觀察美國數位資產市場結構法案進展、ETF能否持續吸金，以及銀行、券商及資產管理業者參與虛擬資產的速度；長期則取決於比特幣能否從另類資產逐步成為投資組合中的常態配置。

不過，若美債殖利率再度回升，比特幣仍可能面臨修正壓力。彭云嫻指出，由於這波漲勢速度已快於基本面變化，且部分漲幅來自空單回補，若殖利率回升、流動性預期反轉，短線出現較大幅度修正或獲利了結屬正常現象，真正需要留意的是殖利率上升、同時伴隨ETF資金持續淨流出，才代表市場情緒可能出現實質轉向。

從技術面來看，幣修學分共同創辦人周律辰表示，短線仍須觀察總體經濟變化，目前要判斷牛熊轉換仍偏早。從日線技術面來看，比特幣若要確認轉牛市，至少需突破前高約8.2萬美元，在突破前仍有較大機率維持震盪。

周律辰指出，過去3月底至5月初比特幣也曾出現約27.5%的漲幅，最終仍跌破前低，因此目前不能僅因第一波反彈就認定牛市重啟。不過，他認為近期連日走勢高漲，讓返牛機會偏高，後續若能直接突破8.2萬美元，或本波上漲後回檔的止跌點能維持在更高位置，都將有助確認趨勢轉強。