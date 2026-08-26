國銀搶推日圓優利定存

日圓兌新台幣即期匯價於0.2附近震盪，國銀順勢推出日圓換匯優利定存專案，鎖定匯價低檔帶來的日圓換匯需求，吸引新資金進場，如滙豐銀行、臺灣企銀（2834）、凱基銀行皆推出日圓定存年利率10％搶攻市場。

滙豐銀行即日起至9月30日，針對該行「合格卓越理財」客戶，以非定存承作幣別資金換匯後辦理定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享日圓定存七天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。

臺灣企銀即日起至9月15日推出「外幣優利定存專案」，民眾於分行臨櫃日圓換匯後辦理定存，可享七天期年利率10%優惠，最低起存金額為50萬(含)以上日圓。

凱基銀行同樣推出換匯優存專案，即日起至9月30日止，民眾透過分行臨櫃、電話客服及行動銀行以非定存幣別之新資金換匯至定存幣別後同時辦理定存，可享日圓七天期年利率10%、一個月期年利率6%、六個月期年利率2.5%優惠，單筆最低承作金額為10萬日圓。

台新銀行即日起至10月30日，民眾透過網路銀行或行動銀行以新台幣換匯後承作，可享日圓七天期年利率9%優惠、六個月期年利率2%，單筆承作金額為30萬日圓(含)以上。

元大銀行即日起至9月30日，民眾透過臨櫃、網路銀行或行動銀行以新台幣換匯後承作，可享日圓14天期年利率8%優惠、一個月期年利率4%，單筆承作金額為10萬日圓(含)以上。

台北富邦銀行活動至8月31日截止，民眾於營業日透過Fubon+行動銀行以新台幣換匯並辦理定存，可享14天期日圓定存年利率8%、一個月期年利率4%、三個月期年利率3%優惠，單筆申辦金額需達10萬(含)以上日圓。