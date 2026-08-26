永豐金看台股…資金動能是關鍵

永豐金（2890）總經理朱士廷昨（25）日表示，資金動能將是觀察台股能否再攻高的關鍵，目前外資8月以來已回補台股2,445億元，但內資動向仍待觀察，若9、10月壽險、投信等內資持續進場，台股才有望累積下一波上攻動能。

永豐金首席經濟學家黃蔭基則對台股中長線維持高度樂觀。他表示，今年整體環境可形容為「大榮景、大多頭、大趨勢」，「台股今年高點未必就是高點，後續仍有景氣榮景可期。」

朱士廷指出，永豐金內部研究發現，證券劃撥餘額與貨幣供給額M1B的相關係數高達0.9014，具有約90%的高度相關性，因此證券劃撥餘額是判斷台股資金行情的重要指標。若未來證券劃撥餘額下降速度快於台股市值回檔速度，代表市場資金動能減弱，台股即使基本面仍佳，反彈力道也可能受到壓抑。

從市場估值與資金面觀察，朱士廷表示，2026年以來台股市值與證券劃撥餘額的比例已維持在45倍以上，4月升至54.2倍，7月進一步達58.3倍，後續劃撥餘額成長能否跟上市值變化，將成為台股續攻的重要觀察指標。

黃蔭基指出，在大多頭環境下，投資人應以「做多、做波段」為主要策略，而不是試圖預測高點放空。他認為，台灣科技業具備「擴散度、串聯度、精緻度」三大優勢，AI產業帶動的景氣擴張仍有延續空間，預期此波景氣可一路延續至2028年7月洛杉磯奧運，至少在2027年底前，市場基本面不必過度悲觀。

多頭主升段最重要的是不能輕易離場，即使股價出現大幅震盪，也不宜因短期回檔而失去部位。黃蔭基提醒投資人「謙卑才能在天地間不折斷，順勢才能在風雨後再昂首」，面對高檔震盪仍應保持紀律與風險意識。