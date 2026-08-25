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彰銀併國票金只差算盤？三大阻力消失 換股關鍵看不動產
彰銀（2801）併國票金（2889），真正難題可能已從「能不能併」，轉向「怎麼算才划算」。金融圈認為，雙方在控制權、業務重疊及人員安置三大障礙都相對低，若走向換股，不動產價值如何反映將成估值關鍵。
首先是控制權。泛公股進駐國票金董事會後，彰銀與國票金背後公股股權管理都是財政部，若政策方向一致，一般金融整併最難解的「誰當老大」，反而不是最大問題。
其次是業務高度互補。國票金缺大型銀行引擎，彰銀若加入，可迅速放大金控規模，並補上銀行業務；彰銀則可藉國票金既有平台跨入金控體系，取得證券、票券等非銀行版圖。
第三是人員整合阻力相對低。國票金旗下沒有銀行，不像銀行併銀行會立即面臨大量分行、人力及職務重疊，彰銀既有銀行體系大致可以完整保留。
國票金原有民股在泛公股取得董事會主導權後，對整併方向的影響力也已降低。若整併能放大國票金規模及企業價值，民股考量可能逐漸從爭奪經營權，轉向股息與資本利得。
因此，真正需要精算的是「彰銀值多少」。
其中，彰銀長年持有的龐大不動產成為市場關注焦點。若整併進入實質評價，如何合理反映這批資產價值，將牽動彰銀整體估值與換股條件，也直接關係逾27萬名彰銀股東權益。
換言之，這樁整併最難的是，如何替雙方資產「秤出合理價格」。
若彰銀不動產價值能充分反映、換股條件又兼顧雙方股東權益，這樁被視為阻力相對低的公公併，才真正具備往下走的基礎。
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