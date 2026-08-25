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彰銀獲利再攻頂！前七月賺135億 兩大引擎曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

彰銀（2801）獲利創高背後，海外、財管兩大引擎愈轉愈快。前七月稅後純益135億元、年增22.35%，續寫同期新高；上半年海外放款年增26%，財管手收更大增逾43%。

彰銀25日舉行法說會，上半年合併稅後盈餘113.14億元、年增近24%，EPS 0.94元，同創同期新高。在核心業務持續成長下，對全年營運維持審慎樂觀。

其中，海外業務成長最為突出。截至6月底整體放款年增逾7%，台幣放款成長約5%、外幣放款成長約21%，海外放款更年增26%，主要受惠企業海外布局、全球供應鏈重組及跨境金融需求升溫。

海外獲利占比也同步拉升，上半年境外獲利占比突破24%，前三大獲利市場為香港、美國及英國。

彰銀持續擴張海外版圖，鳳凰城代表人辦事處已獲准設立，納閩分行暨吉隆坡行銷服務處8月初揭牌，雪梨及多倫多據點也持續推進。

財富管理則成為另一成長引擎。上半年手續費淨收益年增逾35%，其中財管手續費收入占整體手收近八成、年增逾43%，主要由保險及基金業務帶動；今年並預計再增聘40名高資產專業人才。

核心利差也持續改善，上半年存放利差由去年同期1.20%升至1.30%，淨利差為0.95%。資產品質維持穩健，截至6月底逾放比僅0.15%，逾放覆蓋率超過900%。

展望下半年，彰銀看好AI、高科技投資、供應鏈重組及跨境金融需求商機，將持續強化利差及資金運用效率，同時擴大財富管理、企業金融、海外布局及AI應用。

彰銀

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