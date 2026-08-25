快訊

兩岸緊張也擋不住台灣航運公司下訂單 大陸造船廠魅力何在？

聽新聞
0:00 / 0:00

外幣保單今年拚5,000億元有望了！ 美元狂吸金、澳幣失色

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

外幣保單熱，全年可望挑戰5,000億元大關、改寫五年新高紀錄。據金管會統計，上半年新契約保費達2,865.92億元、年增43%，其中美元保單年增44%、澳幣反減44%，美元資產磁吸效應浮現。

據數據顯示，上半年外幣投資型保單新契約保費收入571.89億元、年增1.08倍最多，傳統型保單2,294.03億元、年增33%，兩大類商品同步成長。

美元成為這波外幣保單買氣最大引擎。上半年美元投資型保單新契約保費收入17.45億美元、年增1.18倍，其中光6月單月達3.6億美元、月增9.8%，更創逾四年單月新高。

保險局副局長蔡火炎表示，部分壽險公司與銀行通路推出美元投資型商品，加上市場看好美元投資市場，提高保戶購買意願，帶動銷售量能。

美元吸金，也讓澳幣投資型商品相對失色。上半年澳幣投資型保單新契約保費收入僅0.6億澳幣、年減13%，蔡火炎指出，主要是保戶偏向美元資產，使澳幣商品吸引力下降。

傳統型保單同樣呈現美元強、澳幣弱。上半年美元傳統型保單新契約保費收入71.71億美元、年增33%，其中6月單月達12.91億美元、月增三成，也創逾四年單月新高。

蔡火炎表示，美元利變、分紅保單持續熱銷，加上6月適逢通路行銷及業績競賽月，進一步推升買氣。反觀澳幣傳統型保單上半年僅0.31億澳幣、年減67%，主要受澳洲通膨及升息疑慮升溫影響。

若合計投資型與傳統型商品，上半年美元保單新契約保費年增44%，澳幣則年減44%，兩者走勢明顯分化。

除美元商品本身銷售轉強，也反映保戶外幣資產配置重心向美元集中。

值得注意的是，外幣保單銷售金額大增，占整體新契約保費收入比重卻由去年同期39.6%降至37.35%。

蔡火炎解釋，6月是保單業績競賽月，台幣保單成長更快，因此拉低外幣保單占比，但外幣保單銷售金額仍持續增加。

上半年外幣保單2,865.92億元，已達去年全年4,189.18億元約68%。下半年月均銷量約356億元，即可突破5,000億元；若買氣延續，全年可望連三年成長，並改寫近五年新高。

金管會

延伸閱讀

富邦金法說會／富邦人壽股海撈金！台股上半年年化報酬率衝65.25%

破天荒！國銀新南向放款7月暴增千億元、單月快抵一季 發生什麼事？

富邦金法說會／明年股利5.5元有望？韓蔚廷：配發率40%至50%不變

台幣升勢面臨阻力 外資投入股市資金減少

相關新聞

金管會開放複委託投資券商可外幣借款給股民 19家券商可望開辦

鑑於證券商辦理受託買賣外國有價證券，亦即複委託業務日益成長，為滿足投資人從事複委託交易的融資需求，並促進證券商業務發展，金管會今日宣布，接受券商公會建議，研擬開放證券商在作複委託業務時，亦得辦理外幣融資業務，經過洽商央行意見之後，金管會已擬訂「證券商受託買賣外國有價證券辦理外幣融資管理辦法」草案，並研議修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」、「證券商負責人與業務人員管理規則」、「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」、「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」、「證券商辦理有價證券買賣融資融券管理辦法」部分條文，近日將循行政程序進行公告，以徵求各方意見。

彰銀併國票金只差算盤？三大阻力消失 換股關鍵看不動產

彰銀（2801）併國票金（2889），真正難題可能已從「能不能併」，轉向「怎麼算才划算」。金融圈認為，雙方在控制權、業務重疊及人員安置三大障礙都相對低，若走向換股，不動產價值如何反映將成估值關鍵。

彰銀獲利再攻頂！前七月賺135億 兩大引擎曝光

彰銀（2801）獲利創高背後，海外、財管兩大引擎愈轉愈快。前七月稅後純益135億元、年增22.35%，續寫同期新高；上半年海外放款年增26%，財管手收更大增逾43%。

外幣保單今年拚5,000億元有望了！ 美元狂吸金、澳幣失色

外幣保單熱，全年可望挑戰5,000億元大關、改寫五年新高紀錄。據金管會統計，上半年新契約保費達2,865.92億元、年增43%，其中美元保單年增44%、澳幣反減44%，美元資產磁吸效應浮現。

國人借錢買美股金管會准了！放行930檔 明年第2季上路

喊了六年，國人「借錢買美股」終於放行。金管會25日宣布，開放券商辦理複委託外幣融資，投資人可融資買美股、美國ETF，最多約930檔；融資上限五成、維持率160%，最快2027年第2季上路。

致茂砸40億元橋頭園區建廠投資 10月將開股東會討論現增

致茂（2360）25日公告董事會拍板以租地委建方式於橋頭園區新建廠房，預計投資金額：建廠預算新台幣40億元，預計投資日期：預計自115年第4季起陸續投資，資金來源：自有資金、銀行借款，具體目的：因應產能擴充及營運發展需。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。