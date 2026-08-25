外幣保單今年拚5,000億元有望了！ 美元狂吸金、澳幣失色
外幣保單熱，全年可望挑戰5,000億元大關、改寫五年新高紀錄。據金管會統計，上半年新契約保費達2,865.92億元、年增43%，其中美元保單年增44%、澳幣反減44%，美元資產磁吸效應浮現。
據數據顯示，上半年外幣投資型保單新契約保費收入571.89億元、年增1.08倍最多，傳統型保單2,294.03億元、年增33%，兩大類商品同步成長。
美元成為這波外幣保單買氣最大引擎。上半年美元投資型保單新契約保費收入17.45億美元、年增1.18倍，其中光6月單月達3.6億美元、月增9.8%，更創逾四年單月新高。
保險局副局長蔡火炎表示，部分壽險公司與銀行通路推出美元投資型商品，加上市場看好美元投資市場，提高保戶購買意願，帶動銷售量能。
美元吸金，也讓澳幣投資型商品相對失色。上半年澳幣投資型保單新契約保費收入僅0.6億澳幣、年減13%，蔡火炎指出，主要是保戶偏向美元資產，使澳幣商品吸引力下降。
傳統型保單同樣呈現美元強、澳幣弱。上半年美元傳統型保單新契約保費收入71.71億美元、年增33%，其中6月單月達12.91億美元、月增三成，也創逾四年單月新高。
蔡火炎表示，美元利變、分紅保單持續熱銷，加上6月適逢通路行銷及業績競賽月，進一步推升買氣。反觀澳幣傳統型保單上半年僅0.31億澳幣、年減67%，主要受澳洲通膨及升息疑慮升溫影響。
若合計投資型與傳統型商品，上半年美元保單新契約保費年增44%，澳幣則年減44%，兩者走勢明顯分化。
除美元商品本身銷售轉強，也反映保戶外幣資產配置重心向美元集中。
值得注意的是，外幣保單銷售金額大增，占整體新契約保費收入比重卻由去年同期39.6%降至37.35%。
蔡火炎解釋，6月是保單業績競賽月，台幣保單成長更快，因此拉低外幣保單占比，但外幣保單銷售金額仍持續增加。
上半年外幣保單2,865.92億元，已達去年全年4,189.18億元約68%。下半年月均銷量約356億元，即可突破5,000億元；若買氣延續，全年可望連三年成長，並改寫近五年新高。
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