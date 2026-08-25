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國人借錢買美股金管會准了！放行930檔 明年第2季上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

喊了六年，國人「借錢買美股」終於放行。金管會25日宣布，開放券商辦理複委託外幣融資，投資人可融資買美股、美國ETF，最多約930檔；融資上限五成、維持率160%，最快2027年第2季上路。

這項政策是在金管會2020年「資本市場藍圖」提出，但因美股沒有漲跌幅限制、時差及外幣資金調度等風險，歷經近六年研議，才正式拍板。

證期局副局長黃仲豪表示，這次開放兩大類標的。股票限道瓊工業指數、那斯達克100及S&P 500指數成分股，約630檔；ETF則限美國掛牌、以股票或債券為主要投資標的，且不得具有槓桿或放空效果，約300檔。

換言之，最多約930檔可納入融資範圍，但各券商仍可依自身風控決定實際承作標的。

為控制海外融資風險，金管會採取比台股更嚴格標準。美股融資比率最高五成，低於國內融資六成；擔保維持率最低160%，也高於國內130%的追繳門檻，融資買進的海外股票並須全數作為擔保品。

黃仲豪說，主要考量台美交易時間存在時差，加上美股沒有漲跌幅限制，因此須預留更高風險緩衝。整體政策是在「風險可控」前提下，逐步放寬券商業務。

目前25家辦理複委託的券商中，共19家具申辦資格。市場預期，由於融資需要外幣資金調度能力，外幣部位較大的大型券商承作意願可能較高。

這次開放範圍較當初券商公會爭取的縮水，港股與外國債券均未列入。

金管會指出，目前複委託交易以美股為最大宗，占比逾七成；港股因業界對開放標的尚未形成共識，債券則因價格取得及擔保維持率計算較複雜，因此先從美股及美國ETF起步。

據券商公會統計，今年前七月複委託成交金額達11.3兆元、年增109%，其中美國市場占近73%。

券商認為，國內台股已有融資制度，海外股票卻只能用自有資金，長期形成服務缺口，也讓有槓桿需求的投資人轉往海外券商。

這次放行後，可補齊複委託服務最後一塊拼圖，也有機會把原本流向海外券商的融資需求留在國內。

外界質疑，國人都已瘋狂借錢買台股，再開放美股融資是否推升槓桿風險？

券商圈提兩點解釋，有融資需求的投資人，原本即可赴海外券商操作，國內開放主要是完備複委託業務；且最快明年第2季才上路，屆時市場環境仍有變數，應不至於讓國人從瘋台股，變成瘋美股。

金管會 美股

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