致茂砸40億元橋頭園區建廠投資 10月將開股東會討論現增

彰銀全力配合國票金的公公併作業。彰銀今日在法說會上回應併購國票金提問指出，不便對個案回應，但已在24日的董事會，通過授權董事長對外談整併，並且已通過遴選財顧規則。由於國票金在26日將召開董事會討論整併和薪酬改革，如今彰銀已提前在周一董事會上通過兩大整併的前置作業，國票金明日董事會的決議結果，也更受矚目。

2026-08-25 16:25