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致茂砸40億元橋頭園區建廠投資 10月將開股東會討論現增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
致茂參展一景。記者尹慧中／攝影
致茂參展一景。記者尹慧中／攝影

致茂（2360）25日公告董事會拍板以租地委建方式於橋頭園區新建廠房，預計投資金額：建廠預算新台幣40億元，預計投資日期：預計自115年第4季起陸續投資，資金來源：自有資金、銀行借款，具體目的：因應產能擴充及營運發展需。

另外致茂也公告公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會，股東臨時會召開日期：115/10/20，討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

致茂說明，擬提請股東會授權董事會，現金增資發行普通股不超過1,360萬股額度內發行。員工認購股數或配發金額：依法保留發行股份總數10%，其餘90%擬依證券交易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行，增資資金用途：擴充海外營運規模、海外購料需求。

致茂 橋頭 股東會

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