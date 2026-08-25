台銀人壽高層新布局 葉順山接任總經理

國內唯一國營壽險公司台銀人壽高層人事底定。台銀人壽25日召開董事會，通過由具精算專業背景、曾任台銀人壽獨立董事的葉順山接任總經理。

台銀人壽前總經理劉啟聖今年7月26日屆滿65歲，依規定屆齡解任並辦理退休，由於上一屆董事會任期至8月24日屆滿，總經理遺缺先由董事長張志宏代理。隨著董事會25日正式上任，台銀人壽總經理人選也正式出爐。

台銀人壽25日公告，董事會決議由葉順山接任總經理，新任生效日期尚未確定，本案依規定陳報主管機關審查合格後，始得充任。

葉順山具精算專業背景，畢業於台灣大學數學系，擁有專業精算師資格，過去曾擔任宏泰人壽總經理、朝陽人壽總經理及精算學會秘書長等職務，並曾擔任台銀人壽獨立董事，具有壽險公司經營及精算領域多年資歷。

此外，台銀人壽第7屆董事也於25日正式上任。根據公告，新任董事包括董事長張志宏、總經理葉順山（尚待金管會核准）、獨立董事楊國柱、林芳祺、柯瓊鳳，以及董事林哲群、林鳳龍、勞工董事呂宗正與蔡秀霞。

台銀人壽由台灣金控100%持有63.5億股，本次董事異動主要是原任期自2023年8月25日至2026年8月24日屆滿後重新核派，新任董事自今年8月25日起生效。隨著第7屆董事會上任及總經理人選出爐，台銀人壽新一波高層人事布局也正式到位。