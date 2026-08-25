快訊

油價、美債殖利率雙雙走跌 台指期夜盤上漲逾200點

基隆客運「騎」上安全島 司機無恙7乘客受傷送醫

中職／象迷真的回來了！18977人進場破「平日蛋」紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

台銀人壽高層新布局 葉順山接任總經理

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國內唯一國營壽險公司台銀人壽高層人事底定。台銀人壽25日召開董事會，通過由具精算專業背景、曾任台銀人壽獨立董事的葉順山接任總經理

台銀人壽前總經理劉啟聖今年7月26日屆滿65歲，依規定屆齡解任並辦理退休，由於上一屆董事會任期至8月24日屆滿，總經理遺缺先由董事長張志宏代理。隨著董事會25日正式上任，台銀人壽總經理人選也正式出爐。

台銀人壽25日公告，董事會決議由葉順山接任總經理，新任生效日期尚未確定，本案依規定陳報主管機關審查合格後，始得充任。

葉順山具精算專業背景，畢業於台灣大學數學系，擁有專業精算師資格，過去曾擔任宏泰人壽總經理、朝陽人壽總經理及精算學會秘書長等職務，並曾擔任台銀人壽獨立董事，具有壽險公司經營及精算領域多年資歷。

此外，台銀人壽第7屆董事也於25日正式上任。根據公告，新任董事包括董事長張志宏、總經理葉順山（尚待金管會核准）、獨立董事楊國柱、林芳祺、柯瓊鳳，以及董事林哲群、林鳳龍、勞工董事呂宗正與蔡秀霞。

台銀人壽由台灣金控100%持有63.5億股，本次董事異動主要是原任期自2023年8月25日至2026年8月24日屆滿後重新核派，新任董事自今年8月25日起生效。隨著第7屆董事會上任及總經理人選出爐，台銀人壽新一波高層人事布局也正式到位。

台銀 總經理

延伸閱讀

凌巨財報揭露將恢復交易 第2季EPS 0.16元

大考中心主任張新仁已屆退休年齡...8月底卸任 新任人選徵詢中

穩懋獨董張兆順辭任 兼任爭議畫下句點

安達人壽再獲《HR Asia》肯定 七度榮膺亞洲最佳企業雇主獎

相關新聞

金管會開放複委託投資券商可外幣借款給股民 19家券商可望開辦

鑑於證券商辦理受託買賣外國有價證券，亦即複委託業務日益成長，為滿足投資人從事複委託交易的融資需求，並促進證券商業務發展，金管會今日宣布，接受券商公會建議，研擬開放證券商在作複委託業務時，亦得辦理外幣融資業務，經過洽商央行意見之後，金管會已擬訂「證券商受託買賣外國有價證券辦理外幣融資管理辦法」草案，並研議修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」、「證券商負責人與業務人員管理規則」、「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」、「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」、「證券商辦理有價證券買賣融資融券管理辦法」部分條文，近日將循行政程序進行公告，以徵求各方意見。

致茂砸40億元橋頭園區建廠投資 10月將開股東會討論現增

致茂（2360）25日公告董事會拍板以租地委建方式於橋頭園區新建廠房，預計投資金額：建廠預算新台幣40億元，預計投資日期：預計自115年第4季起陸續投資，資金來源：自有資金、銀行借款，具體目的：因應產能擴充及營運發展需。

台銀人壽高層新布局 葉順山接任總經理

國內唯一國營壽險公司台銀人壽高層人事底定。台銀人壽25日召開董事會，通過由具精算專業背景、曾任台銀人壽獨立董事的葉順山接任總經理。

奧丁丁公布2026年上半年業績 OwlPay Harbor規模加速擴展

區塊鏈業者奧丁丁（OwlTing Group）公布至2026年6月30日的六個月之未經審計財務業績。受惠於企業客戶陸續投入實際營運，旗下基於穩定幣的跨國企業支付基礎設施OwlPay Harbor商業化擴張顯著加速，營運數據展現強勁成長動能。

永豐金總座朱士廷：台股反彈動能指標 證券劃撥和M1B有9成相關性

永豐金（2890）今召開第2季法說會，針對市場關注台股的未來走勢，總經理朱士廷分析，證券劃撥餘額與貨幣供給額M1B的相關係數為0.9014，亦即有90%的相關性，因此該指標非常重要。如果證券劃撥餘額下降的速度大於市值回檔的速度，那麼台股的反彈動能就可能受挫。

併國票金有影 彰銀董事會授權董事長談整併及通過遴選財顧規則

彰銀全力配合國票金的公公併作業。彰銀今日在法說會上回應併購國票金提問指出，不便對個案回應，但已在24日的董事會，通過授權董事長對外談整併，並且已通過遴選財顧規則。由於國票金在26日將召開董事會討論整併和薪酬改革，如今彰銀已提前在周一董事會上通過兩大整併的前置作業，國票金明日董事會的決議結果，也更受矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。