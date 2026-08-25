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中國信託證券推防詐問卷抽獎 邀全民一起守護財富安全

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中國信託證券推出防詐活動，填問卷即有機會獲得7-11商品券、全聯禮券或亮點點數等好禮。中國信託證券／提供
中國信託證券推出防詐活動，填問卷即有機會獲得7-11商品券、全聯禮券或亮點點數等好禮。中國信託證券／提供

面對日益猖獗的詐騙犯罪，防詐已成為現代人不可忽視的重要課題。中國信託證券長期重視投資人保護與金融安全，特別推出「防詐騙問卷活動」，邀請民眾透過測驗學習防詐知識，以實際行動提升識詐與阻詐能力。

即日起至8月31日，完成中國信託證券防詐線上問卷（https://www.surveycake.com/s/YXRp7）並獲得滿分，即可參加抽獎，有機會獲得7-ELEVEN商品券100元、防詐洋芋片五包、亮點50點或全聯禮券100元。中國信託證券表示，本次問卷涵蓋常見詐騙話術、防詐觀念及受騙後的應變措施，希望協助民眾建立正確觀念，避免因一時疏忽造成財務損失，期盼透過活動推廣防詐觀念，與全民一起守護財富安全。

為保障投資人權益，中國信託證券不僅設立專屬簡訊短碼「68868」，協助用戶快速辨識官方訊息，亦於官網建置「反詐騙專區」，定期提供最新詐騙案例、防詐影音及圖文宣導資訊，協助投資人掌握最新詐騙趨勢與應對方式，更攜手中信飛牡蠣CFO選手合作拍攝短片，宣導反詐意識的重要性。

中國信託證券提醒，面對陌生訊息或投資機會，應秉持「先停、先想、先查證」原則，尤其遇到要求提供個人資訊、帳戶資訊或限時操作等情況，更要提高警覺。此外，若懷疑遭遇詐騙，應立即停止交易、聯繫金融機構、撥打165反詐騙專線並儘速報警，把握黃金處理時間，降低損失風險。

中國信託 詐騙

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