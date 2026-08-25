奧丁丁公布2026年上半年業績 OwlPay Harbor規模加速擴展

區塊鏈業者奧丁丁（OwlTing Group）公布至2026年6月30日的六個月之未經審計財務業績。受惠於企業客戶陸續投入實際營運，旗下基於穩定幣的跨國企業支付基礎設施OwlPay Harbor商業化擴張顯著加速，營運數據展現強勁成長動能。

根據內部未經審計數據，涵蓋法幣與穩定幣的OwlPay平台至6月30日為止累積交易量六億美元，且近期累計處理支付額已突破七億美元，預計今年12月31日前累積突破10億美元的營運目標。

在OwlPay Harbor方面，至2026年8月20日的過去30天年化支付量達1.6億美元，截至2026年7月31日，企業客戶數已增至79家。

在跨境金流應用層面，截至2026年7月31日止的七個月內，OwlPay Harbor超過90%支付金額以穩定幣兌換法幣為主，結算範圍遍及40多個國家與地區，巴西與奈及利亞為最大匯款市場。奧丁丁也與台灣的銀行及金融機構展開初步洽談，評估將台灣企業串接至OwlPay跨境支付、資金存取、流動性及結算基礎設施之可行性。

在2026年上半年的企業財報部分，營收為387萬美元，年增約0.8%；支付服務收入為211萬美元，年減約2.8%。新推出的OwlPay產品和服務帶來的營收貢獻，部分抵銷了傳統支付網關業務的輕微下滑，並提升毛利率。2026年上半年支付服務收入占總收入的54.5%，較去年同期減少2.1個百分點。

2026年上半年，飯店服務營收較去年同期成長約11%，達154萬美元，主要得益於OwlNest訂閱營收及客房收費量的持續成長。電子商務平台營收22萬美元，年減22.2%。

2026年上半年營業成本為362萬美元，去年同期為336萬美元，主要原因是約34萬美元的非現金股權激勵費用計入營業成本，去除股權激勵費用後，營業成本仍基本維持穩定。毛利為25萬美元，去年同期為48萬美元。毛利率從12.5%下降至6.4%。

2026年上半年淨虧損為1,882萬美元，去年同期淨虧損為391萬美元。歸屬於母公司所有者的基本及攤薄後每股虧損為0.23美元，去年同期為0.05美元。奧丁丁並預期，隨支付業務金額和客戶逐漸上升，當平台單月支付金額達四億美元時，有望出現獲利。