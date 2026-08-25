聽新聞
0:00 / 0:00
永豐金總座朱士廷：台股反彈動能指標 證券劃撥和M1B有9成相關性
永豐金（2890）今召開第2季法說會，針對市場關注台股的未來走勢，總經理朱士廷分析，證券劃撥餘額與貨幣供給額M1B的相關係數為0.9014，亦即有90%的相關性，因此該指標非常重要。如果證券劃撥餘額下降的速度大於市值回檔的速度，那麼台股的反彈動能就可能受挫。
朱士廷引述永豐內部最新評估報告指出，從2026年開始，台股市值除以證券劃撥比例就為45倍以上，2026年4月為54.2倍，在7月為58.3倍；倘若未來劃撥餘額下降的速度大於市值回檔的速度，資金動能將受影響。
朱士廷表示，8月以來，外資回補2,445億元，但內資仍有待觀察，若9至10月，外資與內資，如壽險及投信持續進入股市，下一波要再往上走，才會有資金的動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。