快訊

土石鬆軟積水未退 屏東縣春日鄉、7村里明停班停課

五熊毀日本國寶遭逮！日媒街訪台人店長 「神回6字」全網笑翻

台股甩尾漲407點！成交熱門股僅「這檔」攻漲停 爆量5.9萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐金總座朱士廷：台股反彈動能指標 證券劃撥和M1B有9成相關性

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）今召開第2季法說會，針對市場關注台股的未來走勢，總經理朱士廷分析，證券劃撥餘額與貨幣供給額M1B的相關係數為0.9014，亦即有90%的相關性，因此該指標非常重要。如果證券劃撥餘額下降的速度大於市值回檔的速度，那麼台股的反彈動能就可能受挫。

朱士廷引述永豐內部最新評估報告指出，從2026年開始，台股市值除以證券劃撥比例就為45倍以上，2026年4月為54.2倍，在7月為58.3倍；倘若未來劃撥餘額下降的速度大於市值回檔的速度，資金動能將受影響。

朱士廷表示，8月以來，外資回補2,445億元，但內資仍有待觀察，若9至10月，外資與內資，如壽險及投信持續進入股市，下一波要再往上走，才會有資金的動能。

永豐金 台股

延伸閱讀

亞股挫散戶縮手 7月證券劃撥存款餘額暴跌2413億

國際震盪牽連亞股漲跌互見 今年來外資提款韓股居冠

台股ETF 主動式領跑

台股2個月飆40%似曾相識？老經理人揭38年前「台灣錢淹腳目」瘋狂歷史

相關新聞

金管會開放複委託投資券商可外幣借款給股民 19家券商可望開辦

鑑於證券商辦理受託買賣外國有價證券，亦即複委託業務日益成長，為滿足投資人從事複委託交易的融資需求，並促進證券商業務發展，金管會今日宣布，接受券商公會建議，研擬開放證券商在作複委託業務時，亦得辦理外幣融資業務，經過洽商央行意見之後，金管會已擬訂「證券商受託買賣外國有價證券辦理外幣融資管理辦法」草案，並研議修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」、「證券商負責人與業務人員管理規則」、「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」、「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」、「證券商辦理有價證券買賣融資融券管理辦法」部分條文，近日將循行政程序進行公告，以徵求各方意見。

併國票金有影 彰銀董事會授權董事長談整併及通過遴選財顧規則

彰銀全力配合國票金的公公併作業。彰銀今日在法說會上回應併購國票金提問指出，不便對個案回應，但已在24日的董事會，通過授權董事長對外談整併，並且已通過遴選財顧規則。由於國票金在26日將召開董事會討論整併和薪酬改革，如今彰銀已提前在周一董事會上通過兩大整併的前置作業，國票金明日董事會的決議結果，也更受矚目。

奧丁丁公布2026年上半年業績 OwlPay Harbor規模加速擴展

區塊鏈業者奧丁丁（OwlTing Group）公布至2026年6月30日的六個月之未經審計財務業績。受惠於企業客戶陸續投入實際營運，旗下基於穩定幣的跨國企業支付基礎設施OwlPay Harbor商業化擴張顯著加速，營運數據展現強勁成長動能。

永豐金總座朱士廷：台股反彈動能指標 證券劃撥和M1B有9成相關性

永豐金（2890）今召開第2季法說會，針對市場關注台股的未來走勢，總經理朱士廷分析，證券劃撥餘額與貨幣供給額M1B的相關係數為0.9014，亦即有90%的相關性，因此該指標非常重要。如果證券劃撥餘額下降的速度大於市值回檔的速度，那麼台股的反彈動能就可能受挫。

黃蔭基：「大榮景、大多頭、大趨勢」的贏家策略 紀律壓倒一切

台股近期盤整，是否仍有高點可期？永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基25日在永豐金法說會前記者會表示，今年是好年，我們正處在「大榮景、大多頭、大趨勢」的環境當中，今年高點不是高點，還有榮景可期。黃蔭基也分享了股市的贏家策略：「紀律壓倒一切！」

彰銀27萬股東注意！正式啟動併購評估 國票金會是下一步？

彰銀（2801）與國票金（2889）要合併了嗎？牽動逾27萬名彰銀股東關注。彰銀宣布，24日董事會授權董事長成立專案小組，25日再公開遴選財顧，正式啟動策略合作、投資及整併的前期評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。