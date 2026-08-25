永豐金總座朱士廷：台股反彈動能指標 證券劃撥和M1B有9成相關性

永豐金（2890）今召開第2季法說會，針對市場關注台股的未來走勢，總經理朱士廷分析，證券劃撥餘額與貨幣供給額M1B的相關係數為0.9014，亦即有90%的相關性，因此該指標非常重要。如果證券劃撥餘額下降的速度大於市值回檔的速度，那麼台股的反彈動能就可能受挫。

朱士廷引述永豐內部最新評估報告指出，從2026年開始，台股市值除以證券劃撥比例就為45倍以上，2026年4月為54.2倍，在7月為58.3倍；倘若未來劃撥餘額下降的速度大於市值回檔的速度，資金動能將受影響。

朱士廷表示，8月以來，外資回補2,445億元，但內資仍有待觀察，若9至10月，外資與內資，如壽險及投信持續進入股市，下一波要再往上走，才會有資金的動能。