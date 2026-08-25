金管會開放複委託投資券商可外幣借款給股民 19家券商可望開辦

鑑於證券商辦理受託買賣外國有價證券，亦即複委託業務日益成長，為滿足投資人從事複委託交易的融資需求，並促進證券商業務發展，金管會今日宣布，接受券商公會建議，研擬開放證券商在作複委託業務時，亦得辦理外幣融資業務，經過洽商央行意見之後，金管會已擬訂「證券商受託買賣外國有價證券辦理外幣融資管理辦法」草案，並研議修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」、「證券商負責人與業務人員管理規則」、「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」、「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」、「證券商辦理有價證券買賣融資融券管理辦法」部分條文，近日將循行政程序進行公告，以徵求各方意見。

為了避免影響到匯率，因此，投資人不能要求券商把帳上的台幣換成外幣，而必須直接借外幣。該外幣帳戶將開在銀行。

未來能辦理外幣融資業務的券商，亦即借美元，買美股的券商，資格條件要求包括了經營受託買賣外國有價證券業務滿1年以上，且具綜合證券商資格，而且申請日前半年自有資本適足比率未低於200%者。

另外還有其他必須「二擇一」的財務條件要求，包括了最近期經會計師查核簽證的財務報告淨值達新臺幣100億元以上，且不低於實收資本額，這是其一，或是最近期經會計師查核簽證的財務報告總資產達新臺幣200億元以上，淨值達60億元以上，且不低於實收資本額，最近3年均有獲利。

此外，券商也必須增提營業保證金新臺幣5,000萬元，目前共有25家券商有開辦複委託業務，共有19家券商有資格開辦外幣融資。而業務的上限，則將以國內加國外融資總金額不得超過證券商淨值的250%；所有授信業務(國內外融資、證券業務借貸款項及不限用途款項借貸)總金額不得超過證券商淨值的400%，作為上限。

證期局統計，目前的融資淨值倍數為1.62倍，負債融通比為3.168%，因此證期局決定直接與台幣融資共同400%的額度，不另外再提高上限。

此次開放可直接向券商融資來作國外投資複委託的，一開始以美股為限，不納入港股和債券等其他標的。證期局副局長黃仲豪指出，一開始開放的美股及美國ETF，合計共有930檔標的，其中美股有630檔，ETF有300檔。

美股將以美國證券交易市場之指數成分股為限，其中的指數以道瓊工業平均股價指數、那斯達克100股價指數、標準普爾500股價指數為限。ETF亦以美國ETF為限，這些ETF以投資股票、債券為主，且不具槓桿或放空效果，並需符合淨值為美國市場前五百大、近三十日交易均量為美國市場前三百大。

在融資比率和擔保率上，最高融資比率為五成，黃仲豪說明，維持率最低要160%，高於國內的130%。

證期局組長黃超梆說明，之所以未開放港股與債券，是因為美股占75%複委託量，港股則占6%而已，券商公會雖有建議納入港股，但由於涉及外幣，且涉及挑選標的，業者並未與證交所達成共識，因此先推美股，之後若港股、歐洲股票等，會再視初步實施成效之後再來處理。債券最後在第一階段不放入，是由於計算擔保維持率較為複雜，股票較單純是以收盤價，但債券的標準卻不一致，報價系統也不一致，因此第一階段先開放美股。