快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

併國票金有影 彰銀董事會授權董事長談整併及通過遴選財顧規則

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彰化銀行董事長胡光華。聯合報系資料照
彰化銀行董事長胡光華。聯合報系資料照

彰銀全力配合國票金的公公併作業。彰銀今日在法說會上回應併購國票金提問指出，不便對個案回應，但已在24日的董事會，通過授權董事長對外談整併，並且已通過遴選財顧規則。由於國票金在26日將召開董事會討論整併和薪酬改革，如今彰銀已提前在周一董事會上通過兩大整併的前置作業，國票金明日董事會的決議結果，也更受矚目。

根據彰銀在公司網站所公告的決議內容，董事會已通過授權董事長於一定範圍內，就經營策略及可能之整併機會進行可行性評估及必要之前期接洽，以強化本行長期策略布局。

同時，董事會也決議訂定「彰化商業銀行整併或策略聯盟案專業顧問遴選及委任準則」。 依該準則規定，本行得本公平、公正原則辦理專業顧問遴選，遴選具金融機構整併、策略聯盟、企業評價、交易架構、資本規劃及整併效益分析等相關經驗之專業顧問。

彰銀董事長胡光華，本身也是推動整併的好人選。胡光華歷任合庫副總、主掌外匯、授信等多項重要業務，另外也曾任合庫票券董事長，之後擔任兆豐金控總經理，如今將站在第一線執行彰銀對外參與整併的作業，並且在進度上，已由彰銀董事會完成授權董事長、遴選財顧物色可行併購對象這些重要的程序作業，彰銀能否在明年股東會之前完成整併國票金，更受矚目。

彰銀 國票金 整併

延伸閱讀

選擇擔任國票金董座 張兆順辭去穩懋獨立董事

穩懋獨董張兆順辭任 兼任爭議畫下句點

國表藝3場館藝術總監海選？美術館經驗揭台灣難題

凌巨財報揭露將恢復交易 第2季EPS 0.16元

相關新聞

7月製造業營業測驗點轉升 孫明德：央行升息最大壓力不是物價

台經院今日發布7月景氣動向調查，7月製造業與營建業營業氣候測驗點皆較上月上揚。對於明年經濟成長能否維持高成長，台經院景氣預測中心主任孫明德強調，要看AI後續產品表現能否獲得市場青睞；對於中央銀行九月理監事會議是否調整貨幣政策，他說最大壓力不是通膨，而是市場資金緊張，因為銀行的錢都被廠商及民眾借去投資AI，「AI造成資金情勢緊張，最近資金情況是央行要重視的事情」。

台灣實質存款利率已為負數 合庫經濟學家：央行九月升息條件更成熟

中央銀行九月將舉行例行理監事會議，會否調升政策利率？市場關注融資利率已經悄悄上升，合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，目前實質存款利率其實已經是負數，央行升息的條件應該更為充分。

併國票金有影 彰銀董事會授權董事長談整併及通過遴選財顧規則

彰銀全力配合國票金的公公併作業。彰銀今日在法說會上回應併購國票金提問指出，不便對個案回應，但已在24日的董事會，通過授權董事長對外談整併，並且已通過遴選財顧規則。由於國票金在26日將召開董事會討論整併和薪酬改革，如今彰銀已提前在周一董事會上通過兩大整併的前置作業，國票金明日董事會的決議結果，也更受矚目。

金價漲勢加速！盤中逼近4,700美元 下一關市場瞄準「這價位」

國際金價漲勢延續，25日現貨黃金盤中最高觸及每英兩4,696.98美元，再創近三個月波段新高，距離4,700美元整數關卡僅一步之遙；若與7月底一度逼近4,000美元相比，不到一個月最多已強彈近700美元，漲幅超過17%。

金管會開放複委託投資券商可外幣借款給股民 19家券商可望開辦

鑑於證券商辦理受託買賣外國有價證券，亦即複委託業務日益成長，為滿足投資人從事複委託交易的融資需求，並促進證券商業務發展，金管會今日宣布，接受券商公會建議，研擬開放證券商在作複委託業務時，亦得辦理外幣融資業務，經過洽商央行意見之後，金管會已擬訂「證券商受託買賣外國有價證券辦理外幣融資管理辦法」草案，並研議修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」、「證券商負責人與業務人員管理規則」、「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」、「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」、「證券商辦理有價證券買賣融資融券管理辦法」部分條文，近日將循行政程序進行公告，以徵求各方意見。

黃蔭基：「大榮景、大多頭、大趨勢」的贏家策略 紀律壓倒一切

台股近期盤整，是否仍有高點可期？永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基25日在永豐金法說會前記者會表示，今年是好年，我們正處在「大榮景、大多頭、大趨勢」的環境當中，今年高點不是高點，還有榮景可期。黃蔭基也分享了股市的贏家策略：「紀律壓倒一切！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。