併國票金有影 彰銀董事會授權董事長談整併及通過遴選財顧規則

彰銀全力配合國票金的公公併作業。彰銀今日在法說會上回應併購國票金提問指出，不便對個案回應，但已在24日的董事會，通過授權董事長對外談整併，並且已通過遴選財顧規則。由於國票金在26日將召開董事會討論整併和薪酬改革，如今彰銀已提前在周一董事會上通過兩大整併的前置作業，國票金明日董事會的決議結果，也更受矚目。

根據彰銀在公司網站所公告的決議內容，董事會已通過授權董事長於一定範圍內，就經營策略及可能之整併機會進行可行性評估及必要之前期接洽，以強化本行長期策略布局。

同時，董事會也決議訂定「彰化商業銀行整併或策略聯盟案專業顧問遴選及委任準則」。 依該準則規定，本行得本公平、公正原則辦理專業顧問遴選，遴選具金融機構整併、策略聯盟、企業評價、交易架構、資本規劃及整併效益分析等相關經驗之專業顧問。

彰銀董事長胡光華，本身也是推動整併的好人選。胡光華歷任合庫副總、主掌外匯、授信等多項重要業務，另外也曾任合庫票券董事長，之後擔任兆豐金控總經理，如今將站在第一線執行彰銀對外參與整併的作業，並且在進度上，已由彰銀董事會完成授權董事長、遴選財顧物色可行併購對象這些重要的程序作業，彰銀能否在明年股東會之前完成整併國票金，更受矚目。