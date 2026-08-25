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黃蔭基：「大榮景、大多頭、大趨勢」的贏家策略 紀律壓倒一切

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台股近期盤整，是否仍有高點可期？永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基25日在永豐金法說會前記者會表示，今年是好年，我們正處在「大榮景、大多頭、大趨勢」的環境當中，今年高點不是高點，還有榮景可期。黃蔭基也分享了股市的贏家策略：「紀律壓倒一切！」

黃蔭基認為，在「大榮景、大多頭、大趨勢」的環境下，賺錢要靠「做多」與「做波段」，而非預測高點放空。台灣科技業在此浪潮中具備三大獨特優勢：擴散度、串聯度與精緻度，因此預測此波景氣擴張將持續至2028年7月的洛杉磯奧運。在2027年12月底前，市場基本面無須過度擔憂。

而所謂的「紀律」，就是「你不能走」。在主升段中，即使股價從60塊跌到50塊，也必須持有。一旦在較高位置賣出，試圖在回檔時接回，心理狀態和成本結構就會徹底改變（「10塊錢進場的心情，跟從60塊跌到50塊你去買的心情不一樣」），最終將無法賺到完整的漲幅（例如從10塊到80塊的全段）。

黃蔭基也補充，最好的投資方法，就是最適合自己的方法。如果個人無法承受劇烈震盪，那麼這種波段策略可能就不適用。但就效率而言，這是捕捉大趨勢的最佳路徑。

在「大榮景、大多頭、大趨勢」的環境中，黃蔭基也提醒投資人「謙卑才能在天地間不折斷，順勢才能在風雨後再昂首」。

永豐金

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