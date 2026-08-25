彰銀27萬股東注意！正式啟動併購評估 國票金會是下一步？

彰銀（2801）與國票金（2889）要合併了嗎？牽動逾27萬名彰銀股東關注。彰銀宣布，24日董事會授權董事長成立專案小組，25日再公開遴選財顧，正式啟動策略合作、投資及整併的前期評估。

彰銀25日在法說會表示，面對金融產業高度競爭、數位轉型及資產效率要求，有必要透過更制度化方式，評估有助提升競爭力及股東權益的成長機會。

因此，彰銀董事會已授權董事長成立專案小組，建立完整評估機制。未來市場上可能的策略合作、投資或整併機會，都可納入研析。

至於未來整併方向，彰銀強調，「規模並非唯一考量」，更重視標的能否提升經營績效、替股東創造長期價值。

評估時也將綜合考量業務互補性、財務效益、資本影響、風險管理、法令遵循及後續整合可能性，不會單純以擴大資產規模為目標。

近期泛公股進駐國票金董事會後，市場再掀泛公股整併討論，國票金也被點名可能成為彰銀潛在整併標的。彰銀25日首度回應，對市場特定標的及傳聞不予評論。

彰銀強調，目前仍處評估階段，沒有任何特定交易對象、交易價格、交易架構，也沒有具拘束力承諾。若後續形成具體方案，將依公司治理程序及相關規範辦理。

據彰銀25日公告公開遴選財務顧問內容，受理期間自25日上午10時至27日下午5時，將委託財顧協助整併或策略聯盟可行性評估及相關前期研析。

從遴選條件來看，彰銀明確鎖定具金融整併經驗的專業團隊，要求近三年至少完成兩件國內金融機構整併主導或規劃，或金融業資本規劃、企業評價、交易架構及整併效益分析等專案。

此外，財顧近三年還須至少完成兩件金融機構整併相關盡職調查、產業評估或股權價值評估案件。從成立專案小組到公開找財顧，彰銀已為潛在整併及策略合作展開實質前期準備。