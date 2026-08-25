快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

彰銀27萬股東注意！正式啟動併購評估 國票金會是下一步？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

彰銀（2801）與國票金（2889）要合併了嗎？牽動逾27萬名彰銀股東關注。彰銀宣布，24日董事會授權董事長成立專案小組，25日再公開遴選財顧，正式啟動策略合作、投資及整併的前期評估。

彰銀25日在法說會表示，面對金融產業高度競爭、數位轉型及資產效率要求，有必要透過更制度化方式，評估有助提升競爭力及股東權益的成長機會。

因此，彰銀董事會已授權董事長成立專案小組，建立完整評估機制。未來市場上可能的策略合作、投資或整併機會，都可納入研析。

至於未來整併方向，彰銀強調，「規模並非唯一考量」，更重視標的能否提升經營績效、替股東創造長期價值。

評估時也將綜合考量業務互補性、財務效益、資本影響、風險管理、法令遵循及後續整合可能性，不會單純以擴大資產規模為目標。

近期泛公股進駐國票金董事會後，市場再掀泛公股整併討論，國票金也被點名可能成為彰銀潛在整併標的。彰銀25日首度回應，對市場特定標的及傳聞不予評論。

彰銀強調，目前仍處評估階段，沒有任何特定交易對象、交易價格、交易架構，也沒有具拘束力承諾。若後續形成具體方案，將依公司治理程序及相關規範辦理。

據彰銀25日公告公開遴選財務顧問內容，受理期間自25日上午10時至27日下午5時，將委託財顧協助整併或策略聯盟可行性評估及相關前期研析。

從遴選條件來看，彰銀明確鎖定具金融整併經驗的專業團隊，要求近三年至少完成兩件國內金融機構整併主導或規劃，或金融業資本規劃、企業評價、交易架構及整併效益分析等專案。

此外，財顧近三年還須至少完成兩件金融機構整併相關盡職調查、產業評估或股權價值評估案件。從成立專案小組到公開找財顧，彰銀已為潛在整併及策略合作展開實質前期準備。

彰銀 股東 併購

延伸閱讀

國銀海外布局 聚焦美國

統一投信主動式傘型 ETF 雙星登場 00411A、00987D 26日掛盤

京華城土地標售案首開庭 沈慶京無罪答辯稱問心無愧

台灣大為何溢價收購精誠？電信獲利王跨界不只買股權、這張「入場券」也到手！

相關新聞

7月製造業營業測驗點轉升 孫明德：央行升息最大壓力不是物價

台經院今日發布7月景氣動向調查，7月製造業與營建業營業氣候測驗點皆較上月上揚。對於明年經濟成長能否維持高成長，台經院景氣預測中心主任孫明德強調，要看AI後續產品表現能否獲得市場青睞；對於中央銀行九月理監事會議是否調整貨幣政策，他說最大壓力不是通膨，而是市場資金緊張，因為銀行的錢都被廠商及民眾借去投資AI，「AI造成資金情勢緊張，最近資金情況是央行要重視的事情」。

台灣實質存款利率已為負數 合庫經濟學家：央行九月升息條件更成熟

中央銀行九月將舉行例行理監事會議，會否調升政策利率？市場關注融資利率已經悄悄上升，合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，目前實質存款利率其實已經是負數，央行升息的條件應該更為充分。

併國票金有影 彰銀董事會授權董事長談整併及通過遴選財顧規則

彰銀全力配合國票金的公公併作業。彰銀今日在法說會上回應併購國票金提問指出，不便對個案回應，但已在24日的董事會，通過授權董事長對外談整併，並且已通過遴選財顧規則。由於國票金在26日將召開董事會討論整併和薪酬改革，如今彰銀已提前在周一董事會上通過兩大整併的前置作業，國票金明日董事會的決議結果，也更受矚目。

金價漲勢加速！盤中逼近4,700美元 下一關市場瞄準「這價位」

國際金價漲勢延續，25日現貨黃金盤中最高觸及每英兩4,696.98美元，再創近三個月波段新高，距離4,700美元整數關卡僅一步之遙；若與7月底一度逼近4,000美元相比，不到一個月最多已強彈近700美元，漲幅超過17%。

金管會開放複委託投資券商可外幣借款給股民 19家券商可望開辦

鑑於證券商辦理受託買賣外國有價證券，亦即複委託業務日益成長，為滿足投資人從事複委託交易的融資需求，並促進證券商業務發展，金管會今日宣布，接受券商公會建議，研擬開放證券商在作複委託業務時，亦得辦理外幣融資業務，經過洽商央行意見之後，金管會已擬訂「證券商受託買賣外國有價證券辦理外幣融資管理辦法」草案，並研議修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」、「證券商負責人與業務人員管理規則」、「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」、「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」、「證券商辦理有價證券買賣融資融券管理辦法」部分條文，近日將循行政程序進行公告，以徵求各方意見。

黃蔭基：「大榮景、大多頭、大趨勢」的贏家策略 紀律壓倒一切

台股近期盤整，是否仍有高點可期？永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基25日在永豐金法說會前記者會表示，今年是好年，我們正處在「大榮景、大多頭、大趨勢」的環境當中，今年高點不是高點，還有榮景可期。黃蔭基也分享了股市的贏家策略：「紀律壓倒一切！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。