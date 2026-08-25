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永豐金黃蔭基：日圓兌新台幣低於0.2都是好買點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金首席經濟學家黃蔭基。記者朱漢崙／攝影
永豐金首席經濟學家黃蔭基。記者朱漢崙／攝影

美日聯手干預日圓匯率阻貶之後，民眾該怎麼掌握最新的「甜甜價」？永豐金首席經濟學家黃蔭基今日指出，「日圓兌台幣低於0.2都是好買點！」他說，倘若把日圓兌美元匯率160，除以新台幣兌美元匯率31.9元，大約數值在5倍，亦即日圓兌台幣的匯率0.2的價位，低於這個價位民眾都可以放心買。

對於美國與台灣的利率政策，黃蔭基分析，由於美國的核心PCE會從3.4%往3%移動，因此估計今年底也不會升息，但殖利率仍會陡峭。至於台灣央行，黃蔭基認為，基於三大理由，央行在9月將連續10次維持利率不動，這三大理由分別為：1. 聯準會利率不動；2. 雖然已連續三個月CPI高於2%，全年平均2.04%，但CPI將慢慢往下；3. 資金面的影響，因為升息會攪動股市，所以央行不會升息。

美日聯手干預日圓匯率，使日圓兌美元匯率從163在第一時間降至155，但最近又回到159，對於未來新台幣匯率的走勢，他表示，接下來到年底，台幣匯率會往31.5元移動。至於民眾若要買美元，黃蔭基指出，台幣兌美元匯價30.7元，是關鍵價位，倘若低於此，例如30.1、29.8，一定都會賺到匯差。

對於台股大盤指數，黃蔭基仍認為4萬8000點可以看到，而且這波股市的榮景，將持續到明年底。

永豐金 日圓 匯率

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