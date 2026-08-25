深耕社會共好 遠雄人壽以友善服務與幸福職場 實踐永續價值

遠雄人壽已連續8年自主發行永續報告書，整合公司內外部資源，攜手利害關係人，以具體行動回應社會與環境面臨的各項挑戰。今年8月並正式發布《2025年永續報告書》，全面揭露過去一年在環境、社會與治理的亮點成果與具體作為，且通過第三方確信認證。遠雄人壽將永續理念落實於金融安全與防詐保護、青年培力與金融教育、弱勢與地方扶助、投入永續發展尋求社會共好及高齡健康照護等面向，致力推動包容、公平與永續的金融生態圈。

遠雄人壽視保險為社會安全網的重要支柱，積極響應政策推動微型保險，保障範圍涵蓋經濟弱勢家庭、癌症病友、身障者、新住民及其家庭成員與罕見疾病家庭，累計受服務超過14萬人次，持續擴大保險保障的可及性。因應詐騙手法日新月異，成立「防詐志工團」，深入校園與社區鄰里推動金融防詐宣導；針對高齡族群，推出「智慧樂齡」體驗活動，結合AI學習與防詐實務教育，協助長者跨越數位落差，提升金融安全意識。另外，持續舉辦「金險獎」校園影音賽事，至今已連續8年推動，透過青年熟悉的影音創作形式，將保險與風險管理知識帶進校園，培養年輕世代正確的金融素養。在地方共好方面，持續深耕偏鄉與弱勢關懷，並透過公益捐贈，協助新住民弱勢家庭與癌症家庭子女減輕經濟壓力，讓企業的永續行動深入社區。

為強化公平待客與客戶友善服務，遠雄人壽官網設置「金融友善服務專區」，並取得最高等級AAA無障礙認證，持續邀請視障友線上體驗並回饋意見，從使用者角度優化數位服務。在多元友善服務上，遠雄人壽提供保單易讀版與語音版；針對新住民保戶，提供包含越南語在內的九國語言通譯服務與多語系商品資訊，跨越溝通門檻。為防止高齡保戶遭詐，遠雄人壽針對65歲以上客戶，主動啟動ATM保單借款關懷機制，提供「保單指定聯絡人」服務，導入官方專屬簡碼簡訊「68589」與Whoscall代表號辨識，建構數位金融安全防線；同時整合醫療線上看診、無障礙輔具與健康交通等特約優惠資源，提供客戶全方位的健康支持。

遠雄人壽致力打造安全健康的優質工作環境，連續多年獲頒國健署「健康職場認證」與體育署「運動企業認證」，並連續五年加入「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」。此外，提供員工優於法令的福利機制與家庭婚育支持措施，包含全薪志工假、完善的健康檢查計畫與員工協助方案（EAP），建立系統化人才培育與清晰的職涯發展路徑，落實身心健康與工作生活平衡，打造與同仁共榮共好的幸福職場。

面對氣候變遷帶來的挑戰，遠雄人壽積極回應國際規範，2025 年全面導入「IFRS 永續揭露準則」，將永續與氣候風險評估系統性整合至營運與財務決策中，持續完善公司治理架構與內控制度，更連續多年推動「守護億隻鴞」生態復育及「海洋珊寶」守護珊瑚計畫，將生物多樣性議題融入企業思維，呼應 TNFD(自然相關財務揭露)精神。

為接軌降低碳排放，減少對環境的衝擊，遠雄人壽推動電子化/行動化等綠色服務，2025年累計省紙逾千萬張，相當於兩座101大樓的高度，並參考聯合國氣候變遷專門委員會(IPCC)1.5℃路徑，設定範疇一、二減碳目標，2025年累計較基準年減量38%，提前達成2030年減碳目標。遠雄人壽將持續展現對環境與社會責任的具體承諾，深化社會包容、公平待客與幸福職場，並戮力促進環境永續，希望成為保戶、員工與社會大眾最值得信賴的堅實後盾。