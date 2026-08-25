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盤查四貸同堂 永豐金：二貸不到3%、三貸5個手指數得出來

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金控今日召開第二季法說會，永豐銀行總經理莊銘福（左二）回應永豐銀目前的「四貸同堂」盤查結果，並未看到客戶大舉債的態樣。記者朱漢崙／攝影
永豐金控今日召開第二季法說會，永豐銀行總經理莊銘福（左二）回應永豐銀目前的「四貸同堂」盤查結果，並未看到客戶大舉債的態樣。記者朱漢崙／攝影

永豐金控今日召開第二季法說會，永豐銀行總經理莊銘福回應永豐銀目前的「四貸同堂」盤查結果，並未看到客戶大舉債的態樣，即使三貸同堂，「5隻手指頭數得出來」；若是「二貸」、亦即房貸加信貸，則不到3%。

永豐銀行上半年淨收益325.37億元，年增18.1%，稅後淨利134.63億元，年成長20.9%，年化股東權益報酬率達13.4%。莊銘福表示，利息淨收益受惠於美元資金成本下降及強勁的外幣放款成長，年增26%，達202.90億元。若不含FX Swap淨收益的影響，淨利差相較去年同期擴大21基點至1.42%。手續費淨收益74.61億元，年增11.9%，主要由財富管理業務貢獻。資產品質仍維持穩健，逾放比為0.23%約當去年同期水準，備抵呆帳覆蓋率達618%。

永豐金總經理朱士廷也指出，內部盤查之後，今年7月底有三種貸款以上的客戶數，在永豐銀行占比只有0.01%，餘額只有0.04%；他也一併對證券的盤查結果指出，由於股市高檔震盪，因此也看了永豐金證券的融資及不限用途借貸，結果顯示擔保品大部分是ETF或低風險標的，顯示有一定的資產品質，另外，6月底的融資及不限用途的維持率，分別為195%、267%。

永豐金 四貸同堂 指數

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