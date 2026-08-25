永豐金法說會 朱士廷：未來股市反彈的強度多大 動能在資金

永豐金控今日召開第二季法說會，永豐金控總經理朱士廷在法說會前記者會回應媒體提問時指出，永豐金目前預估聯準會及台灣中央銀行在9月都不會升息，至於未來股市的動能，朱士廷則以劃撥餘額下降速度對比市值回檔速度的關聯性指出，倘若前者大於後者，且沒有反轉，就會影響反彈的力道，在9月、10月可觀察這二個數值對應性的變化。

朱士廷認為，證券劃撥比例與市值變化的對應關係，是觀察未來股市資金動能非常重要的指標。他引述永豐內部最新評估報告指出，從2026年開始，台股市值除以證券劃撥比例就為45倍以上，2026年4月為54.2倍，在 7月為58.3倍；7月底台股大盤整，對於後續的資金動能，朱士廷說明，倘若劃撥餘額下降的速度大於市值回檔的速度，資金動能將受影響。

他指出，8月以來，外資回補2445億元，但內資仍有待觀察，若9至10月，外資與內資，如壽險及投信持續進入股市，在下一波再往上走，才會有資金的動能。朱士廷也表示，內部研究顯示，證券劃撥餘額與貨幣供給額M1B的相關係數為0.9014，亦即有90%的相關性，因此該指標非常重要。

對於永豐金獲利表現，朱士廷表示，2026年上半年稅後淨利達244.93億元，較去年同期成長94%，創下歷史新高，每股盈餘為1.66元，年化股東權益報酬率達18.98%；上半年淨收益為552.82億元，亦創歷史新高。此外，永豐金2026年1~7月自結累計稅後淨利達289.32億元，不僅較前一年度成長89%，更超越去年全年獲利265.69億元，亮眼的成績，除了受惠於資本市場熱絡與核心業務上持續展現穩定的成長外，也是Amret、京城銀行、匯立證券三大併購案產生綜效，帶來正面的效益。

朱士廷指出，永豐金這次的現金增資，將籌資200億元，9月底會定價。財務長許如玫指出，200億現金增資中，125億要為證券辦理現金增資，75億將留在金控，會償還舊有的負債。就股利政策，仍不會有太大改變，增發6.5億股，稀釋比率大約4%左右。

對於第四季的台股表現，永豐金證券總經理蘇威嘉表示，7月底修正下來，台股掉了7千點，8月目前已反彈6千多點，現在盤整是理所當然的，他預期第四季之前，都會是震盪行情，包括美國聯準會升息、關稅戰、美伊情勢這些都使大盤指數不上走的外在因素，另外，近來外資又賣超，新台幣開始又回貶了，這在第四季都會繼續。