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永豐金法說會／上半年年化 ROE 18.98% 前7月獲利已超越去年全年總額

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）25日召開2026年第2季法說會，總經理朱士廷表示，2026年上半年稅後淨利達244.93億元，較去年同期成長94%，創下歷史新高，每股盈餘為1.66元，年化股東權益報酬率達18.98%；上半年淨收益為552.82億元，亦創歷史新高。

此外，永豐金2026年1〜7月自結累計稅後淨利達289.32億元，不僅較前一年度成長89%，更超越去年全年獲利265.69億元，亮眼的成績，除了受惠於資本市場熱絡與核心業務上持續展現穩定的成長外，也是Amret、京城銀行、匯立證券三大併購案產生綜效，帶來正面的效益。

永豐金 法說會 京城銀行

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