永豐金法說會／上半年年化 ROE 18.98% 前7月獲利已超越去年全年總額

台經院今日發布7月景氣動向調查，7月製造業與營建業營業氣候測驗點皆較上月上揚。對於明年經濟成長能否維持高成長，台經院景氣預測中心主任孫明德強調，要看AI後續產品表現能否獲得市場青睞；對於中央銀行九月理監事會議是否調整貨幣政策，他說最大壓力不是通膨，而是市場資金緊張，因為銀行的錢都被廠商及民眾借去投資AI，「AI造成資金情勢緊張，最近資金情況是央行要重視的事情」。

2026-08-25 12:31