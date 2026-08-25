央行下月將調升利率？孫明德：真正壓力恐來自資金緊張

央行9月理監事會議是否調整利率備受關注。台經院景氣預測中心主任孫明德25日指出，即使今年下半年消費者物價指數（CPI）維持2%以上，全年平均仍僅約2%出頭，真正值得央行注意的反而是國內「資金緊張」現象；AI業者擴大投資、民眾投入股市，資金需求同步升高，也讓市場利率悄悄走升。

孫明德強調，他並非預判央行9月一定會升息，而是若央行屆時真的調整利率政策，市場的資金供需狀況，可能會比通膨更值得關注。

他指出，外界每逢央行理監事會議，經常將焦點集中在CPI及升降息，但貨幣政策並非只有升息、降息，央行平時也透過公開市場操作調節市場資金。近期值得注意的是，市場資金需求快速增加，央行部分定期存單所提供的報酬率，對金融機構吸引力已經下降，因為市場上有人願意付更高的利率借錢。

這波資金需求升溫，主要來自投資而非消費。孫明德表示，AI熱潮帶動企業大規模擴廠、購置土地及設備，相關業者需要向銀行取得大量資金；另一方面，股市熱絡也提高民眾投資意願，證券相關資金需求同步攀升。在供需變化下，即使央行政策利率沒有調整，部分企業實際向銀行借款時，已必須付出更高利息。

孫明德說，過去市場資金充裕、銀行積極放款，利率長期偏低，但AI投資浪潮使企業投資意願爆發，加上股市帶動民間投資需求，使金融市場環境與過去明顯不同。

從通膨來看，孫明德認為，央行目前反而沒有太強的政策壓力。今年前七月CPI平均漲幅1.81%，即使下半年單月漲幅升至2.5%、2.6%，全年平均大致也僅2%出頭；所以今年央行若調整貨幣政策，壓力恐不會來自物價。

至於景氣表現，台經院最新調查顯示，7月製造業營業氣候測驗點升至101.09點，較6月增2.48點；看好當月景氣的廠商比例明顯增加，看壞比例則明顯下降。

台經院指出，AI、高效能運算及智慧型手機備貨需求持續升溫，帶動半導體供應鏈營運維持強勁；化學工業則受惠於油價回升、下游客戶回補庫存及產能逐步恢復，7月景氣較上月明顯改善。

其他產業則呈現分化。7月營建業營業氣候測驗點升至110.55點，較6月增加2.96點，已連續第四個月上揚，主要受惠AI與資通訊產業建廠需求，以及公共工程陸續進場；服務業測驗點則降至98.2點，月減1.29點，結束連續四個月上揚走勢。