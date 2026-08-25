7月製造業營業測驗點轉升 孫明德：央行升息最大壓力不是物價

台經院今日發布7月景氣動向調查，7月製造業與營建業營業氣候測驗點皆較上月上揚。對於明年經濟成長能否維持高成長，台經院景氣預測中心主任孫明德強調，要看AI後續產品表現能否獲得市場青睞；對於中央銀行九月理監事會議是否調整貨幣政策，他說最大壓力不是通膨，而是市場資金緊張，因為銀行的錢都被廠商及民眾借去投資AI，「AI造成資金情勢緊張，最近資金情況是央行要重視的事情」。

孫明德判斷美國因債務問題，聯準會升息機率持續降低，但示警台灣保險業手上都握有很多美國公債，他判斷美債及日圓弱勢都非短期趨勢，因為兩國財政狀況都不佳，美國政策很難扭轉情勢，心須特別注意未來金融市場變化，國內金融市場投資也會受波及，必須尋找新的替代品。

台經院調查，製造業廠商7月問卷結果顯示，認為7月景氣變好比率31.3%，較6月增加11.1個百分點，認為景氣看壞比率則為14.6%，較6月24.8%減少10.2個百分點；體廠商對未來半年景氣看法與6月持平，7月製造業營業氣候測驗點為101.09點，較6月修正後98.61點增加2.48點，從6月下滑轉為上揚。

孫明德分析，台灣受惠AI浪潮帶動資通訊產品銷美年增率共有兩波高峰，第一波是2023年、2024年輝達H100開始，年增率一路最高衝到100%，去年年初恢復平穩；第二波是則去年年初到最近幾個月，約每一年到一年半就有新產品帶動成長，每月金額從20億美元增加到200億美元，增加十倍，但最近又比較持平，正處新舊產品疊代，「最近輝達CEO黃仁勳又來了，要看能否有新架購」，今年經濟成長是否上修，或明年能否維持高成長，都要看後續產品。

對於外界擔心今年通膨走勢，孫明德則直言不會是大問題，因為1-7月CPI（消費者物價指數）年增率只有1.81%，下半年即使平均2.5%以上，全年平均只是2%出頭，都不算高。

孫明德話鋒一轉，示警央行貨幣政策才是下半年要關切重點。他直言，今年對央行調整貨政策利率壓力不來自物價，而是來自資金緊張。以前資金寬鬆，沒人要跟銀行借錢，但這二年資金緊張情勢都因AI逆轉；最近金控法說會都強調銀行的資金都被借走了，除了科技廠商買房或做AI投資都要資金，民眾股市投資也來借錢，「如果央行決策真的調整貨幣政策（升息），不會是因為通膨，而是來自市場緊張」。

孫明德表示，央行不一定要升息，也可透過公開市場動作，例如雖然央行沒升息，但是定存單及公債都沒人買，銀行的錢卻被借光，民眾要付出更高的利息才能借到錢。他強調，過去大家都用通膨考慮升不升息，其實不是；過去央行楊金龍總裁曾說，央行若有動作，會是內需問題，「消費與投資都是內需問題，最近資金緊張，就是國內金融的內需問題」。

對於普發現金對經濟成長的助益成效，台經院雖未針對普發現金進行分析，但根據國發會推估，若明年普發現金，可望對明年經濟成長率增加0.35個百分點，較去年普發現金對經濟成長率挹注0.415百分點少，主要是因為經濟成長率基期變高。

7月服務業營業氣候測驗點為98.20點，較6月修正後之99.49點減少1.29點，結束先前連續四個月上揚轉為下滑。營建業營業氣候測驗點為110.55點，較6月107.59點上升2.96點，為第四個月上揚。