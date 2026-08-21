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房市冷、房貸卻連兩月暴增 五大行庫7月新增房貸再增逾百億
房市交易仍在低檔盤旋，但銀行房貸撥款卻明顯升溫。中央銀行今公布7月五大銀行新承作購屋貸款金額達691.09億元，較6月579.74億元再增加111.35億元，連續兩個月單月增加都超過百億元；若從5月469.15億元低點計算，短短兩個月已增加近222億元，增幅約47%，房貸撥款回升速度相當明顯。
經研處行務委員劉淑敏分析，主要一是購屋族搶搭新青安末班車，使得買賣移轉棟數增加；二是今年民俗月是在8月，很多人趕著過戶，整批分戶貸款增加。
值得注意的是，房貸增加並不完全等於房市買氣突然翻多。6月五大銀行新增房貸就已月增110.59億元，主要與前兩、三年房市交易熱絡，近期建案陸續完工交屋，以及青安2.0進入最後申貸階段有關。
7月青安2.0「末班車」效應更明顯。財政部統計，八大行庫7月青安撥貸金額達431.74億元，較6月增加58.11億元，創2024年10月以來新高。因此這波房貸快速增加，更像是前期成交案件集中交屋、政策貸款集中撥款的結果，劉淑敏也說，觀察今年前7個月累計的買賣移轉量來到11萬7942棟、年減0.9%，房市景氣也沒回溫。
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