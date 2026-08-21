快訊

基隆七旬兄弟失聯逾1周 家屬進屋驚見遺體飄惡臭嚇壞急報警

炸雞腿不是最可怕！醫揭這款便當熱量被低估 1個就破千大卡

聽新聞
0:00 / 0:00

外資回流股匯雙漲 新台幣收31.848元寫近2個月新高

中央社／ 台北21日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

外資回頭買超台股，帶動股匯同步走揚，台股今天收盤重返45000點，新台幣兌美元延續升勢，收31.848元，升值7.7分，匯價連3升，且創近2個月新高，不過因市場資訊紛雜，交投量能萎縮，台北及元太外匯市場總成交金額僅16.2億美元。

儘管美債殖利率攀升削弱投資人風險偏好，美股主要指數跌多漲少，不過亞股表現具有支撐，吸引熱錢流入。

台股今天開低震盪，終場上漲290.55點，收在45224.29點，重返45000點。雖然走勢未脫盤整格局，今天三大法人同步站在買方，其中外資及陸資買超283.05億元，呈現連2買。

新台幣兌美元今天以31.9元開盤後，延續升值態勢，站上31.8元價位，不過進口商進場敲進美元，導致升幅受抑，加上今天交投清淡，全日成交量能不及20億美元，缺乏強勁動能引領新台幣突破區間，終場以31.848元作收。

新台幣匯率今天同步收週線，本週一度因外資匯出而翻貶，累計仍升值1.98角或0.62%，週線連4升。

外匯交易員表示，儘管美伊戰事反覆，避險情緒將為美元提供一定支撐，但美國經濟數據露出疲態，削弱市場對聯準會的升息預期，美元強勢格局已開始鬆動，提供亞幣反彈契機；近期已經感受到新台幣匯率擺脫貶值頹勢，但外資尚未轉為全面匯入，而是有進有出，新台幣因而呈現偏升整理格局。

股匯 新台幣 外資

延伸閱讀

台積電ADR漲近1%　投顧：台股反彈量縮估震盪整理

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

新台幣升7.7分 收31.848元

台股黑翻紅 量能探三周低點…外資轉買助攻指數收復季線

相關新聞

房市冷、房貸卻連兩月暴增 五大行庫7月新增房貸再增逾百億

房市交易仍在低檔盤旋，但銀行房貸撥款卻明顯升溫。中央銀行今公布7月五大銀行新承作購屋貸款金額達691.09億元，較6月579.74億元再增加111.35億元，連續兩個月單月增加都超過百億元；若從5月469.15億元低點計算，短短兩個月已增加近222億元，增幅約47%，房貸撥款回升速度相當明顯。

外資回流股匯雙漲 新台幣收31.848元寫近2個月新高

外資回頭買超台股，帶動股匯同步走揚，台股今天收盤重返45000點，新台幣兌美元延續升勢，收31.848元，升值7.7分，...

4月雙貸族衝42.3萬人創新高 每100名房貸族近19人也揹信貸

聯徵中心統計今年4月雙貸族（房貸＋信貸）達42.3萬人創新高，占房貸戶比例18.7%，換算每百個房貸族中近19人同時背負信貸。

7月五大新銀行新承做放款 加權平均利率上升至2.167％

央行公布7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀）新承做放款加權平均利率為2.167％，較6月的2.155％上升0.012個百分點，係因除購屋貸款利率下降外，其餘各類貸款利率均上升。

張兆順還沒辭穩懋獨董 財政部：由國票金公司治理來檢視

國票金控董事長張兆順身為公股董事長，迄今卻未辭穩懋半導體獨立董事。財政部今日首度表示，雖然依照國營事業管理法規定，張兆順並非以財政部法人董事身分出任國票金董事長，因此不受該法拘束，但這不代表財政部就認同張兆順可同時兼任穩懋的獨立董事。財政部此希望由國票金董事會來討論此事，回歸到公司治理的層面來處理，換言之，張兆順仍然要面對「二擇一」的抉擇。

富邦金率先金融業串聯16家資通供應商「資安共好」打造高階聯防平台

富邦金（2881）21日舉辦「重要資通供應商資安長聯席會議」，以「資安共好」為主軸，率先金融業串聯金控及子公司資安主管，與重要資通訊供應商資安長（CISO）及資安主管面對面交流，建立高階資安交流與聯防平台，從傳統供應商管理走向資安聯防。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。