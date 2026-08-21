外資回流股匯雙漲 新台幣收31.848元寫近2個月新高

外資回頭買超台股，帶動股匯同步走揚，台股今天收盤重返45000點，新台幣兌美元延續升勢，收31.848元，升值7.7分，匯價連3升，且創近2個月新高，不過因市場資訊紛雜，交投量能萎縮，台北及元太外匯市場總成交金額僅16.2億美元。

儘管美債殖利率攀升削弱投資人風險偏好，美股主要指數跌多漲少，不過亞股表現具有支撐，吸引熱錢流入。

台股今天開低震盪，終場上漲290.55點，收在45224.29點，重返45000點。雖然走勢未脫盤整格局，今天三大法人同步站在買方，其中外資及陸資買超283.05億元，呈現連2買。

新台幣兌美元今天以31.9元開盤後，延續升值態勢，站上31.8元價位，不過進口商進場敲進美元，導致升幅受抑，加上今天交投清淡，全日成交量能不及20億美元，缺乏強勁動能引領新台幣突破區間，終場以31.848元作收。

新台幣匯率今天同步收週線，本週一度因外資匯出而翻貶，累計仍升值1.98角或0.62%，週線連4升。

外匯交易員表示，儘管美伊戰事反覆，避險情緒將為美元提供一定支撐，但美國經濟數據露出疲態，削弱市場對聯準會的升息預期，美元強勢格局已開始鬆動，提供亞幣反彈契機；近期已經感受到新台幣匯率擺脫貶值頹勢，但外資尚未轉為全面匯入，而是有進有出，新台幣因而呈現偏升整理格局。