搶搭青安2.0末班車 7月新承做房貸增逾百億創1年新高

購屋族搶搭青安2.0末班車，刺激房市買氣。央行統計，7月5大銀行新承做房貸金額衝上新台幣691.09億元、創一年來新高；其中青安占比升至45.05%，則是8個月來最高水準。

央行統計，115年7月5大銀行（台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀）新承做放款加權平均利率為2.167%，較6月上升0.012個百分點，主因是各類貸款當中，除了購屋貸款利率下降，其餘貸款利率均上升。

觀察4大類放款當中的購屋貸款，7月新承做房貸金額為691.09億元，已經連續2個月月增超過百億元規模，並創下去年8月以來最高紀錄。

同步檢視7月六都交易量表現，7月六都建物買賣移轉棟數月增12.02%，年增8.75%，呈現同樣趨勢。

央行經研處行務委員劉淑敏說明，7月房市買氣升溫主要由2因素推動，一是8月中旬進入農曆鬼月，國人購屋習慣避開民俗月，傾向趕在此之前完成交易；二是青年安心成家貸款2.0（新青安）政策將於今年7月底屆滿，8月正式銜接青安3.0，帶動2.0末班車效應浮現。

劉淑敏進一步指出，青安3.0條件相對嚴格，不只部分民眾搶搭2.0末班車，銀行也會加速處理既有案件，避免跨入8月後因方案調整而影響作業。

而7月新承做房貸利率下滑0.009個百分點，降至2.29%，改寫逾1年低點。劉淑敏表示，主要是7月銀行承做較多的青安以及首購方案，利率水準都比較低所致。

媒體也關注，除了購屋貸款利率下降，其餘如資本支出、週轉金、消費性貸款利率都走揚，是否與市場資金趨緊有關。

劉淑敏表示，利率上升主要是因台灣經濟成長表現佳，企業及民眾資金需求同步升溫，而且銀行對AI、非AI產業放款都有成長。

此外，今年台股熱絡，吸引民眾錢進股市，甚至傳出投資人透過房貸、車貸、信貸、股票質借等不同管道增加現金部位、投資台股，引發金融主管機關對信用風險的關注。

劉淑敏對此說明，投資台股熱潮導致股市資金需求升溫，6月理財週轉金顯著增加，「7月比較少一點，可是還是有」，後續將持續關注。