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蔡明興：富邦攜手供應鏈夥伴 提升金融生態系韌性

中央社／ 台北21日電

富邦金今天舉行重要資通供應商資安長聯席會議，富邦金董事長蔡明興表示，隨著金融服務與供應鏈連結日益緊密，富邦希望攜手重要合作夥伴深化資訊共享與協同應變，讓合作關係進一步成為資安聯防夥伴，提升金融生態系的安全與韌性。

富邦金控今天舉辦重要資通供應商資安長聯席會議，以資安共好為主軸，率先金融業串聯金控及子公司資安主管，與重要資通訊供應商資安長（CISO）及資安主管面對面交流，建立高階資安交流與聯防平台，從傳統供應商管理走向資安聯防。

富邦金發布新聞稿，此次會議由台北富邦銀行、富邦證券、富邦人壽、富邦產險、富邦投信及富邦科技保代等富邦金控旗下6家子公司共同參與，並邀集16家重要資通訊供應商，包括IBM、台灣恩悌悌、精誠資訊、宏碁資訊、台灣固網等業者。與會響應聯防業者範疇涵蓋雲端服務、系統整合、軟體開發、維運、資安服務、網路服務及資料備援等供應鏈角色。

富邦金此次呼應金管會金融資安韌性發展藍圖「生態聯防」政策方向，聚焦供應鏈資安、情資分享與協同防禦；會中並邀請金管會資訊服務處處長林裕泰分享金融供應鏈資安治理議題，強化金融機構與重要供應商的協作及應變能力。

蔡明興強調，資安韌性不只是企業的資訊安全課題，更是永續經營與維繫金融服務信任的重要基礎。隨著金融服務與供應鏈連結日益緊密，富邦希望攜手重要合作夥伴深化資訊共享與協同應變，讓合作關係進一步成為資安聯防夥伴，共同提升金融生態系的安全與韌性。

富邦金指出，聯席會議以治理、防護、偵測、通報、情資及韌性6大面向為聯防基礎，建立「風險發現、即時通報、共同研判、協同應變、持續優化」的合作機制，讓事件發生時能更快掌握資訊、研判影響並協力應處。

富邦 蔡明興 供應鏈

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