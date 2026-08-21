4月雙貸族衝42.3萬人創新高 每100名房貸族近19人也揹信貸

聯徵中心統計今年4月雙貸族（房貸＋信貸）達42.3萬人創新高，占房貸戶比例18.7%，換算每百個房貸族中近19人同時背負信貸。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙貸族數量增加跟股市榮景有關，除了一般傳統信貸之外，近年理財周轉金金額也快速攀升，早年民眾可能增貸後，當年房市景氣不錯，就投入房市再購置一戶。

不過，曾敬德指出，近年則是民眾趁房價上漲後，利用周轉金增貸方式投入股市，一來利率條件相比其他優惠，還款年限也長，但金額短期增加太多引起金融主管機關的關注，近期網路上則傳出有銀行開始限縮，甚至調高利率等現象出現。

另外，央行最新統計也顯示，近一年銀行的放款結構出現變化，不動產貸款持續增加，但與股市投資相關的信用擴張增速更快，尤其個人理財周轉金的放貸更大幅成長，上一季央行理監事會議已經特別點名這一現象。