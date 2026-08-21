富邦金率先金融業串聯16家重要資通供應商 打造高階聯防平台

富邦金（2881）21日舉辦「重要資通供應商資安長聯席會議」，以「資安共好」為主軸，率先金融業串聯金控及子公司資安主管，與重要資通訊供應商資安長（CISO）及資安主管面對面交流，建立高階資安交流與聯防平台，從傳統供應商管理走向資安聯防。

此次會議由台北富邦銀行、富邦證券、富邦人壽、富邦產險、富邦投信及富邦科技保代等富邦金控旗下6家子公司共同參與，並邀集16家重要資通訊供應商，包括IBM、台灣恩悌悌、精誠資訊、宏碁資訊、台灣固網等業者。與會響應聯防業者範疇涵蓋雲端服務、系統整合、軟體開發、維運、資安服務、網路服務及資料備援等供應鏈角色，進一步擴大金融供應鏈資安交流的深度與廣度。

富邦金控此次以實際行動呼應金管會《金融資安韌性發展藍圖》「生態聯防」政策方向，聚焦供應鏈資安、情資分享與協同防禦；會中並邀請金管會資訊服務處林裕泰處長分享金融供應鏈資安治理議題，從政策與實務交流中，強化金融機構與重要供應商的協作及應變能力。

富邦金控董事長蔡明興強調，資安韌性不只是企業的資訊安全課題，更是永續經營與維繫金融服務信任的重要基礎。隨著金融服務與供應鏈連結日益緊密，富邦希望攜手重要合作夥伴深化資訊共享與協同應變，讓合作關係進一步成為資安聯防夥伴，共同提升金融生態系的安全與韌性。

富邦長期強化資安防護及供應商風險治理，並將共同資安標準轉化為可執行的管理要求，範圍涵蓋安全交付、國際標準遵循、弱點掃描與修補、重大事件即時通報、複委託管理，以及存取權限與資料保護等環節。本次聯席會議再以治理、防護、偵測、通報、情資及韌性六大面向為聯防基礎，建立「風險發現、即時通報、共同研判、協同應變、持續優化」的合作機制，讓事件發生時能更快掌握資訊、研判影響並協力應處。

此次會議並非單次的供應商交流，富邦金控將持續透過資安主管交流、威脅情資與事件經驗分享、協同應變及聯合演練，讓供應鏈中的重要夥伴成為資安防護網的一環，共同打造更安全、更具韌性的金融生態系。