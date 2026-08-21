7月五大新銀行新承做放款 加權平均利率上升至2.167％

國票金控董事長張兆順身為公股董事長，迄今卻未辭穩懋半導體獨立董事。財政部今日首度表示，雖然依照公股事業管理規定，張兆順並非以財政部法人董事身分出任國票金董事長，因此不受該法拘束，但這不代表財政部就認同張兆順可同時兼任穩懋的獨立董事。財政部此希望由國票金董事會來討論此事，回歸到公司治理的層面來處理，換言之，張兆順仍然要面對「二擇一」的抉擇。

2026-08-21 16:29