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7月五大新銀行新承做放款 加權平均利率上升至2.167％

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行公布7月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為2.167％。聯合報系資料照
央行公布7月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為2.167％。聯合報系資料照

央行公布7月本國五大銀行台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀）新承做放款加權平均利率為2.167％，較6月的2.155％上升0.012個百分點，係因除購屋貸款利率下降外，其餘各類貸款利率均上升。

7月五大銀行新承做購屋貸款金額691.09億元，月增111.35億元，再創去年8月以來新高。

另7月五大銀行未承做國庫借款，致五大銀行不含國庫借款之新承做放款加權平均利率同為2.167％，亦較6月的2.155％上升0.012個百分點。

銀行 利率 台銀

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