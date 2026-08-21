張兆順還沒辭穩懋獨董 財政部：由國票金公司治理來檢視

國票金控董事長張兆順身為公股董事長，迄今卻未辭穩懋半導體獨立董事。財政部今日首度表示，雖然依照公股事業管理規定，張兆順並非以財政部法人董事身分出任國票金董事長，因此不受該法拘束，但這不代表財政部就認同張兆順可同時兼任穩懋的獨立董事。財政部此希望由國票金董事會來討論此事，回歸到公司治理的層面來處理，換言之，張兆順仍然要面對「二擇一」的抉擇。

張兆順出任國票金公股董事長之後兼任穩懋獨董，先前曾有一說，張兆順將辭穩懋獨董，但最新傳出張兆順迄今未辭，甚至因為國票金的「角色」特殊，並非原本的八大行庫體系，所以可以不用辭。財政部今日的說法給了答案，雖然在公股管理規定上並未強制他不能兼職，但並非代表財政部就認同他兼職獨董。

張兆順是否主動向國票金進行申報，也令外界矚目，由於董事長若兼任上市櫃公司獨董，則該金融機構就不能承作該上市櫃公司的無擔保放款或融資業務，例如未來國際票券就不能發行穩懋的無擔保商業本票。

據了解，儘管國票金是由第一銀行等公股轉投資，但目前以公股主掌經營權的狀況，已視同第十家公股金融機構，倘若張兆順可以兼任獨董，那麼其他公股金控、銀行，或證券等其他子公司的董事長卻被禁止兼職其他上市櫃公司的獨董，將形同「一國兩制」。