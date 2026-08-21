沙德爾颱風來襲 「吉時保」暫停受理這時段前出發之郵輪投保

因沙德爾颱風來襲，恐使民眾生命、財產安全受到影響，新安東京海上產網路投保平台「吉時保」公告，依據保險法第51條精神，公司暫不受理船班出發期間在2026/08/27 24:00(含)以前之郵輪精選假期險船班投保。造成不便之處，敬請見諒。

新安東京海上「吉時保」的「精選郵輪假期險」，投保頁面以從台灣離港的郵輪行程為主要設定，聚焦郵輪及岸上觀光可能發生的特殊風險，包括岸上觀光後錯過登船、岸上觀光行程取消、岸上觀光提前結束及非自願更改或取消原定停泊港口等，相關項目均提供定額2,000元保障。另提供旅行平安保險1,000萬元、傷害醫療實支實付最高10萬元、海外突發疾病住院醫療最高10萬元、旅程取消最高1萬元及旅程縮短每日3,000元、最高5日；個人賠償責任保險金-第三人體傷每一事故20萬元，針對郵輪旅客較特殊的需求，郵輪緊急衛星電話費用最高1萬元，緊急救援費用最高200萬元。