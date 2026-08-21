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永豐金控攜子公司力挺2026 AAA 亞洲娛樂盛會

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

亞洲年度娛樂盛事「2026 Asia Artist Awards in Kaohsiung（AAA）」將於12月5日至6日於高雄國家體育場（世運主場館）盛大登場。AAA為亞洲最具代表性的綜合娛樂頒獎典禮之一，今年首波公布陣容即集結IVE成員張員瑛（Jang Won-young）、池昌旭（Ji Chang-wook）擔任主持，以及邊佑錫、安孝燮、金宣虎、高允貞、ATEEZ、RIIZE、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、LNGSHOT等海內、外超人氣藝人參與，備受全球粉絲關注。

永豐金（2890）長期秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life」品牌精神，持續透過金融服務結合文化娛樂、數位創新及生活場景，深化與客戶的連結。此次攜手旗下永豐銀行及永豐金證券支持2026 AAA頒獎典禮，不僅展現集團跨界合作與創新行銷能量，更希望透過國際級娛樂盛典，讓金融服務更貼近年輕世代的生活與需求。

為回饋客戶支持，永豐金證券同步推出「2026 AAA永豐優先購票序號抽獎活動」。活動期間內完成登錄，並依規定達成開戶、交易或股票匯撥任務，即可獲得抽獎機會，累計最高可獲得3次抽獎資格，有機會抽中「2026 Asia Artist Awards in Kaohsiung」永豐優先購票序號1組，每組序號最高可購買2張入場門票。

永豐金證券表示，近年持續推動數位理財及年輕客群經營，透過投資理財與流行娛樂結合，打造更具溫度與互動性的金融體驗。期待藉由AAA所帶動的亞洲娛樂熱潮，讓更多年輕族群認識投資理財的重要性，並透過數位金融服務開啟長期資產累積之路。

永豐銀行表示，持續支持多元藝文活動，經由國際級盛事，以流行文化拉近與客戶的距離。為回饋客戶支持，推出永豐優先購票活動，將提供部分往來企業客戶、尊榮理財會員或經本行邀約之客戶限量優先購票序號，可於指定時段享有永豐優先購票權益。

池昌旭 永豐金控

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