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中國信託證券主辦「盟立三」三年期有擔保可轉債 8月21日開始投標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託證券主辦「智能自動化的領導者」盟立（2464）自動化發行的三年期無擔保可轉換公司債（24643），採競價拍賣方式承銷，今（21）日開始投標，競拍底標價為103元，投標期間為8月21日至25日共三個營業日，預計8月27日開標、9月7日於櫃檯買賣中心掛牌。

盟立共發行10,000張面額10萬元債券，發行總面額為10億元，扣除依法承銷團保留自行認購1,500張，餘8,500張採競價拍賣方式承銷，底拍價格為103元，轉換溢價率106%，轉換價格為202.8元，每人最高得標張數合計不超過850張。

盟立為國內知名智能自動化系統整合大廠，主要從事自動化倉儲系統、機器人應用系統、產業控制器、資訊產品系統等技術服務，以智能科技滿足客戶整廠自動化之需求，協助客戶有效提升競爭力。

受惠於 AI 先進封裝擴產需求以及人形機器人題材發酵，成功帶動其智能自動化系統與物流設備訂單大增，主要客戶皆為全球AI相關供應鏈，產業橫跨半導體封裝與測試廠及ABF載板等，並已擺脫2025年關稅政策影響，於今年首季轉虧為盈，後勢成長可期。2026年營收逐月成長，7月營收為8.63億元，年增率為62.1%，至七月累計營收達48.96億元，年增率25.64%。

今年4月盟立與精確（3162）達成共同成立合資公司共識，雙方將結合精確與敏實集團全球汽車零組件供應鏈製造的深厚基礎，以及盟立在半導體自動化系統集成與智能機器人及機器狗開發的核心技術，展開深度整合，發揮產業互補優勢，共同搶占全球智能自動化與機器人產業先機。

此外，盟立6月則與科達利及盟英於泰國成立合資公司，藉由完整全球供應鏈布局，將有效地分散地緣政治風險，並憑藉其深耕多年的核心技術與嚴格的品質控管，持續鞏固市場領導地位。中國信託證券積極協助企業籌資及深化營運規模，協助潛力公司加入資本市場，共創台灣產業榮景。

中國信託 盟立 公司債

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