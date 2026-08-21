《虛擬資產服務法》三讀後怎麼看成效？陳冲：關鍵在「高層關注」

立法院6月30日三讀通過《虛擬資產服務法》，台灣虛擬資產服務商（VASP）產業正式進入專法時代，台灣要用什麼標準判斷專法對產業的影響？XREX集團旗下Podcast節目《Web3大西進》第100集，邀請曾任行政院長與金管會主委、現任新世代金融基金會董事長的陳冲，談他對專法的觀察。他給出的答案是「高層關注」，比制度指標更關鍵。

陳冲回顧，早期主管機關主要從洗錢防制等風險管理角度切入虛擬資產監管；然而，對高度監理的金融產業而言，如果主管機關只處理負面風險，卻缺少對正常業務發展、制度及規格的管理，同樣不利於產業長期發展。

《虛擬資產服務法》通過後，金管會的角色也將進一步擴大。

依據現行規定，虛擬資產服務商依業務分為交換商、交易平台商、移轉商、保管商、承銷商、借貸商及其他虛擬資產服務商等七類，並建立許可制度，同時針對內部控制與稽核、資通系統安全、虛擬資產上下架審查、客戶資產保護等事項建立監理框架。

制度愈完整，主管機關需要投入的人力、預算與跨機關協調也愈多，後續是否有足夠人力執行新業務，牽涉政府資源如何分配，也因此需要更高層級的重視。陳冲以消費者保護為例，相關議題橫跨多個主管機關，若僅由各部會分頭負責，容易出現「人人都管，卻沒有人真正統籌」的情況。因此，行政院設立由副院長主持的消費者保護委員會，並設消費者保護處，負責跨部會及地方政府協調。

虛擬資產監理早已超越單一金融監管範疇，從稅務、支付、交易，到反洗錢、金融穩定與消費者保護，牽動的是一整套跨領域的政策與產業生態系。陳沖強調，除了法律與主管機關，是否有足夠高層級的關注與協調機制，才是制度能否順利推動、資源能否到位的關鍵。這也是「高層關注」的實質意義：它不是政治表態，而是決定子法進度、審查人力與跨部會協調速度的前提。

除了監管與行政資源，陳冲回憶，20多年前擔任台灣證券交易所董事長時，觀察到當時台灣證券市場充滿主動型產品，卻缺乏被動型投資商品。他認為，市場上並非所有投資人都希望主動操作，而是原本就存在尚未被滿足的被動投資需求，因而催生台灣第一檔指數股票型基金（Exchange Traded Fund，ETF）的經驗，談金融創新如何形成。

對陳沖而言，創新的關鍵並不是憑空創造需求，而是先觀察社會中已經存在、卻尚未被滿足的需求，再思考是否有產品能夠回應。

監理資源是否到位，因此不只影響政府自身進度，也決定業者能否把合規投入轉化為可預期的產品規劃與國際競爭力。當規則清楚、審查有節奏，合規成本才有機會變成產業信任；反之，制度停在紙上，市場需求仍會流向境外或缺乏監理的場域。而無論技術如何改變，陳冲認為有一件事不會改變，就是「好奇心」，「你開始對一個事情的好奇，想要解決問題的心願，這樣就會得到創新的動力。」

從以軟體為基礎的貨幣、《虛擬資產服務法》，到穩定幣與尚未出現的下一代金融創新，陳冲的觀察都指向同一件事：制度需要跟上科技與市場需求，而推動創新的前提，是不要讓制度與社會環境扼殺探索新事物的好奇心。專法已經完成立法，台灣虛擬資產產業真正的考驗，從現在才開始。