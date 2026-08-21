台灣穩定幣誰說了算？陳冲憂金管會、央行雙頭馬車恐陷兩個和尚沒水喝

台灣《虛擬資產服務法》於2026年7月22日公布，首度以專章建立穩定幣發行與管理框架。法律雖明定金管會為主管機關，但穩定幣發行許可卻又必須「會商中央銀行同意」。那麼台灣穩定幣，最後究竟誰說了算？曾任行政院長與金管會主委、現任新世代金融基金會董事長陳冲認為，同時有兩個決策中心恐形成「兩個和尚沒水喝」的困境。

陳沖在XREX集團Podcast節目《Web3大西進》第100集中訪談指出，《虛擬資產服務法》第二條明定金管會為主管機關，但第三十四條規定，在台灣發行穩定幣須向金管會申請許可，而且金管會在做出許可前，「應會商中央銀行同意」，但「會商同意」與一般跨部會諮商不同，央行若不同意，金管會就無法完成許可程序，實際上等於出現兩個決策中心。他因此形容：「三個和尚沒水喝，其實兩個和尚就沒水喝了。」

央行不能缺席，原因是穩定幣一旦被拿來支付、換匯或跨境匯款，就不再只存在於虛擬資產市場，而會開始影響銀行存款、外匯市場與金融穩定。

央行相關研究指出，穩定幣若逐步成為支付工具，可能使部分資金從銀行體系移往鏈上錢包；穩定幣的兌換、移轉、保管及借貸等服務，也與銀行既有的外幣買賣、匯兌及放款業務逐漸接近。央行因此主張，應依「相同業務、相同風險、相同規範」原則建立相應監理。

因此，真正的爭論點不是央行該不該參與，而是當金管會與央行都握有實質職權時，如何建立清楚、可預測的決策流程，不讓許可卡在多重關卡。對市場而言，這不只是行政分工問題，也會直接影響申請流程、產品設計，以及業者是否願意投入長期建設。

除了主管權責，陳冲認為，台灣究竟準備如何定位穩定幣，是更為重要的問題。如果連穩定幣要拿來做什麼都沒有明確答案，就很難進一步決定該由誰管、監理應涵蓋哪些風險，以及不同業者可以如何參與。

《虛擬資產服務法》第三條將穩定幣定義為「表彰與單一或多個法定貨幣之價值連結，以維持其價值穩定之虛擬資產」，著重穩定幣與法定貨幣的價值連結；台灣並未像美國一樣，直接以「支付型穩定幣」做為核心法律分類。

美國於2025年7月正式立法的《天才法案》（GENIUSAct），則以「支付型穩定幣」（payment stablecoin）做為核心概念，將其定位為用於或設計用於支付或結算的數位資產。陳冲認為，若先釐清穩定幣最主要的功能，後續監理與產業發展才會更有方向。

美國與香港的制度雖然不同，但共同點是先把穩定幣的用途與主管權責說清楚。美國透過《天才法案》建立支付型穩定幣的聯邦監理架構；香港則自2025年8月1日起實施《穩定幣條例》，由香港金融管理局（Hong Kong Monetary Authority，HKMA，下稱香港金管局）負責法幣掛鉤穩定幣的發行牌照制度。首輪共收到36件申請，香港金管局於2026年4月核發首批兩張穩定幣發行牌照。

台灣則由金管會擔任《虛擬資產服務法》主管機關，央行在穩定幣發行許可、準備資產、外匯及多項授權子法中扮演關鍵角色。第三十六條規定，穩定幣發行人須設置與維持十足準備資產；發行涉及外匯時，應依央行規定辦理；發行總面額達一定金額後的準備金制度，則由央行會商金管會訂定。

不同制度沒有標準答案，但規則至少要讓市場知道三件事：誰負責、穩定幣被允許做什麼，以及不同業者可以扮演什麼角色。這些答案越清楚，市場才越能評估合規成本與投入方向。

《虛擬資產服務法》已公布，但部分條文尚未施行。接下來真正的考驗，是施行日期、授權子法，以及金管會與央行如何把母法轉化成市場可以實際遵循的規則。規則釐清之後，下一個問題才是：誰來把穩定幣真正做成可以使用的金融服務？

陳冲並未因此否定台灣發展穩定幣的可能性。他認為金融科技（FinTech）應該要FIN與TECH各司其職：金融機構熟悉安全、風險管理與法遵，科技業者則具備技術能力與產品創意。他用一句話概括：「一個管安全，一個管創意。」

這也意味著，穩定幣市場並非只能在金融機構與科技業者之間二選一。當主管機關先把權責、用途與規則說清楚，金融機構可以提供風險管理與金融基礎設施，科技業者則能帶入產品、技術與應用創新，雙方才有條件在合規框架下合作。

對台灣而言，下一步不只是回答「誰可以發穩定幣」，而是更具體地回答：誰做最後決策、穩定幣主要要解決什麼問題，以及市場參與者如何在清楚的規則下投入。對穩定幣而言，監管嚴格未必是最大的障礙；真正影響市場能否投入的，是規則是否清楚、權責是否明確，以及制度是否具有可預測性。只有當這些問題逐步被釐清，監管才有機會同時守住金融安全，也為創新留下可發展的空間。