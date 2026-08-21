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新台幣開盤後小升 外資零星拋匯

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

外資昨（20）日小幅回補台股，但資金動向卻呈現「股匯不同調」，在外匯市場持續抓美元匯出。今早外資在市場拋匯，有資金匯入，新台幣匯價開升走升，以31.9開盤，小升2.5分，開盤1小時最高價來到31.85元。

市場關注美國政府準備進一步加大對伊朗的經濟壓力。美國財政部長貝森特昨表示，華府將透過制裁「壓垮」伊朗經濟，並呼籲中國配合，強調各國必須在美國與伊朗之間作出選擇。

中國是伊朗最大的貿易夥伴，因此美國對中國的態度也成為外界關注焦點。伊朗20日則將威脅斥為「經濟恐怖主義」，並表示這些措施不會成功。

布蘭特原油價格今早在每桶93~94美元，美元指數在98.7附近。

拋匯 外資 新台幣

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