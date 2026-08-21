聽新聞
0:00 / 0:00
新台幣開盤後小升 外資零星拋匯
外資昨（20）日小幅回補台股，但資金動向卻呈現「股匯不同調」，在外匯市場持續抓美元匯出。今早外資在市場拋匯，有資金匯入，新台幣匯價開升走升，以31.9開盤，小升2.5分，開盤1小時最高價來到31.85元。
市場關注美國政府準備進一步加大對伊朗的經濟壓力。美國財政部長貝森特昨表示，華府將透過制裁「壓垮」伊朗經濟，並呼籲中國配合，強調各國必須在美國與伊朗之間作出選擇。
中國是伊朗最大的貿易夥伴，因此美國對中國的態度也成為外界關注焦點。伊朗20日則將威脅斥為「經濟恐怖主義」，並表示這些措施不會成功。
布蘭特原油價格今早在每桶93~94美元，美元指數在98.7附近。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。