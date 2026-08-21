元大人壽日優寶利率變動終身壽險 滿足多元配置需求

為了滿足國人多元資產配置，元大人壽於今年3月推出國內首張，同時是目前市場唯一以日圓計價的傳統型保單—「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，不僅可以提供壽險保障、資產累積與傳承規劃功能，還能滿足多元幣別、資產的配置需求。

「日優寶日圓利率變動型終身壽險」具備四大優勢，包括一、外幣配置新選擇。該商品以日圓計價與收付，相較於市面上以美元為主流外幣保單選擇，提供多元化的國際資產配置選擇，有效分散單一貨幣風險，適合手中有日圓現金或日圓需求的民眾，達成多元資產配置策略。

二、兩種繳費年期與折扣。提供躉繳及2年繳兩種繳費方式，保戶可依據自身財務規劃選擇適合繳費方式，快速完成日圓資產配置。此外，繳交保費達指定門檻可享高保費折扣，折扣率最高可達2%，但保障完全不打折。

三、增值回饋分享金機制。該商品採利率變動設計，透過宣告利率，保戶每年有機會享「增值回饋分享金」，加速累積資產及保障升級的多重布局。

四、兼顧保障與資產傳承。此商品具有終身壽險保障直至保險年齡111歲；若有傳承規劃需求，可將身故保險金及完全失能保險金選擇分期定期給付，搭配指定受益人，讓傳承計畫更周延，照顧摯愛無後顧之憂。

為鼓勵更多民眾透過保險資產配置，元大人壽推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，即日起至8月31日前，符合投保條件的保戶即可參加抽獎，獎項包括東京雙人來回機票、知名溫泉飯店住宿券、日系品牌家電及電子禮券等超過300項好禮。日前第一波的中獎幸運名單已於7月底抽出，保戶可上網至元大人壽官方網站「日幣保單客戶專屬抽獎活動」網頁查看中獎名單；尚未投保的民眾，仍可把握最後投保機會。

活動辦法為一、活動期間：即日起至8月31日；二、活動對象：本活動限居住於台、澎、金、馬地區者參加；三、參加門檻：活動期間內持有元大人壽日幣保單之累計實繳總保險費，每達 100 萬日圓即可獲得一次抽獎機會，以此類推。

四、抽獎規則：採每月抽獎一次，7-9月每個月抽出104名。(詳細抽獎規則請詳參元大人壽官方網站「日幣保單客戶專屬抽獎活動」網頁活動說明)；五、獎項內容：日本東京雙人來回機票、知名溫泉飯店住宿二天一夜、日系品牌精美家電、電子禮券等超過300個獎項。

詳細活動說明請詳閱元大人壽官方網站「日幣保單客戶專屬抽獎活動」網頁（https://www.yuantalife.com.tw/mkt/BJ02/event.html）或電洽元大人壽客服中心0800-088-008；日幣保單商品相關內容及限制請詳閱商品介紹頁（https://www.yuantalife.com.tw/mkt/BJ02/index.html）。

「日優寶日圓利率變動型終身壽險」最低投保金額僅需80萬日圓即可規劃，目前已於元大銀行、元大證券、中國信託、彰化銀行、臺灣銀行、第一銀行、統一綜合證券、瑞興銀行及安泰銀行等合作金融通路進行銷售，亦可洽本公司壽險業務員瞭解相關資訊。